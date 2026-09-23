Tek, na katerem ni pomembno, kako hitro greste

Ena od priložnosti, da se razgibamo in ob tem naredimo še nekaj dobrega, bo Dobrodelni večerni tek v Ljubljani. Na njem bo vsak krog štel dvojno: za vaše gibanje in za podporo mladim športnikom ter parašportnikom iz socialno šibkejših okolij.

Koliko krogov zmorete v uri in pol – dva, pet ali deset? Na Dobrodelnem večernem teku, ki bo v soboto, 26. septembra, od 18. ure do 19.30 v parku Zvezda v Ljubljani, to pravzaprav ni najpomembnejše. Tekači in pohodniki bodo sami izbrali razdaljo in opravili toliko 400-metrskih krogov, kolikor bodo želeli oziroma zmogli.

Ker ne gre za klasično tekmo, ne bo pomembno, kdo bo najhitrejši ali prvi prišel v cilj. Štelo bo le to, koliko krogov bodo udeleženci skupaj opravili in koliko sredstev bodo zbrali za dober namen. Vsak udeleženec bo plačal 10 evrov startnine, znesek pa bo v celoti namenjen programu Botrstvo v športu, ki pomaga mladim športnikom in parašportnikom iz socialno šibkejših okolij. »Želimo, da bi naredili čim več kilometrov in tako zbrali čim več sredstev za naše mlade upe,« pravi Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Zakaj na Dobrodelnem večernem teku ne bo pomemben čas? Oglejte si video:

Večer, ko ni treba hiteti

Dobrodelni večerni tek bo sklenil prvi dan Olimpijskega festivala, ki bo 26. in 27. septembra potekal na Kongresnem trgu in v parku Zvezda. Ko se bodo popoldne končali športni izzivi za otroke in mlade, se bo ob 18. uri začel še dogodek za vse generacije. Kot poudarja Tuš, gre za rekreativni tek in prav zato se mu lahko pridružijo tudi tisti, ki zase nikoli ne bi rekli, da so tekači. Krog lahko tudi prehodijo, kombinirajo hojo in tek ali po vsakem krogu presodijo, ali imajo energije še za enega.

Za udeležbo ni treba biti pripravljen za pet ali deset kilometrov, loviti osebnega rekorda ali se primerjati z drugimi. Vsak si razdaljo določi sam. Timing Ljubljana bo beležil opravljene kroge, tekmovalnega razvrščanja pa ne bo.

Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni, Olimpijski komite Slovenije FOTO: Blaž Samec

Deset evrov za mlade športne upe

Dobrodelnost je pomemben del teka. Startnina znaša 10 evrov, celoten znesek pa bo namenjen programu Botrstvo v športu, ki deluje v okviru Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja. »Zbirali bomo denar za štipendije športnikov iz socialno šibkejših družin oziroma okolij,« pojasnjuje Tuš.

Program Botrstvo v športu pomaga mladim športnikom in parašportnikom, ki jim finančne ali socialne okoliščine otežujejo nadaljevanje športne poti. Tokrat jim bo mogoče pomagati zelo preprosto: z nekaj krogi po parku.

Šport za tiste, ki že trenirajo, in tiste, ki šele začenjajo

Udeleženci bodo lahko pretekli poljubno število 400-metrskih krogov in s tem podprli mlade športnike ter parašportnike iz socialno šibkejših okolij. FOTO: Aleš Fevžer

Dobrodelni večerni tek je del precej širše zgodbe. Med 23. in 30. septembrom po Sloveniji poteka Evropski teden športa, pobuda Evropske komisije, ki se letos izvaja že enajstič. V tem času so po Sloveniji na voljo športni dogodki, dnevi odprtih vrat in brezplačne predstavitvene vadbe.

Martin Tuš pravi, da ljudje večinoma vedo, da je gibanje koristno. Težji del je, ko je treba narediti prvi korak in novo dejavnost vključiti v vsakdan. »Včasih potrebujemo dodaten motiv ali zunanjo motivacijo, da se dejansko začnemo redno ukvarjati z neko telesno dejavnostjo,« pravi.

Namen Evropskega tedna športa ni, da bi v enem tednu vsi začeli intenzivno trenirati. Ponuja predvsem priložnost, da človek nekaj preizkusi, obišče vadbo, spozna novo dejavnost in morda najde nekaj, k čemur se bo želel vračati.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije želijo z njim doseči čim širši krog ljudi, od otrok in odraslih do starejših, parašportnikov in oseb s posebnimi potrebami. Pobuda Bodi aktiven pa se nadaljuje tudi po koncu Evropskega tedna športa.

Včasih je najtežje najti dejavnost, h kateri se bomo vračali

Olimpijski festival bo 26. in 27. septembra na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda ponudil več kot 60 športnih izzivov za otroke, mlade in družine. FOTO: Luka Vovk

Tuš pri izbiri športa svetuje precej praktično. Dejavnost mora človeku ustrezati po vsebini, pa tudi po kraju in terminu. »Vemo, da znamo zelo hitro najti izgovore, zakaj ne bi šli,« pravi, zato je pomembno, da izberemo nekaj, kar nas veseli in kamor ne hodimo z odporom. Ključna je predvsem rednost.

Za ljudi, ki že dolgo niso bili aktivni, Olimpijski komite Slovenije izvaja tudi projekt Zmigaj se do vadbe, ki odraslim po Sloveniji omogoča brezplačne vadbe. V lanski, prvi sezoni so izvedli 130 programov, vanje se je vključilo 1882 udeležencev, skupaj pa je bilo opravljenih približno 7800 ur vadbe. Ponudba je segala od različnih športnih panog in rekreativnih borilnih veščin do funkcionalnih vadb, pilatesa in joge. Prav možnost, da lahko nekaj najprej preizkusimo, je po Tuševih besedah pomembna za vse, ki še ne vedo, kaj jim bo ustrezalo.

Najprej več kot 60 športnih izzivov, zvečer dobrodelni tek

Evropski teden športa med 23. in 30. septembrom po Sloveniji ponuja številne priložnosti, da preizkusimo novo dejavnost in morda najdemo takšno, pri kateri bomo vztrajali tudi pozneje. FOTO: OKS

V soboto, 26. septembra, lahko svoj športni dan začnete že precej pred večernim tekom. Olimpijski festival bo 26. in 27. septembra na Kongresnem trgu in v parku Zvezda v Ljubljani otrokom, mladim in družinam ponudil več kot, največ doslej. Predstavile se bodo številne nacionalne panožne športne zveze, obiskovalci pa bodo lahko spoznali različne športne discipline ter se srečali tudi s slovenskimi športniki in olimpijci.

»Letos smo prebili mejo 60 izzivov,« pravi Tuš. Festival ima že dobro desetletje tradicije. Prvi festivalski dan se nato ne bo končal ob zadnjem otroškem izzivu. Ob 18. uri bo na vrsto prišel dobrodelni tek. Vsak bo opravil toliko krogov, kolikor mu bo ustrezalo. Bistvo dogodka je v skupnem gibanju in v tem, da vsak krog prispeva k skupnemu cilju.

Kako se pridružiti teku Dobrodelni večerni tek bo v soboto, 26. septembra, od 18. ure do 19.30 v parku Zvezda v Ljubljani. Krog je dolg 400 metrov, vsak udeleženec pa sam izbere, koliko jih bo opravil. Startnina znaša 10 evrov in je v celoti namenjena programu Botrstvo v športu. Število mest je omejeno, prijava pa je mogoča prek Timing Ljubljana oziroma na dan dogodka pri Sidru. Pridružite se in z nekaj krogi podprite mlade športne upe.

Evropski teden športa Evropski teden športa poteka med 23. in 30. septembrom. V okviru Evropskega tedna športa potekajo tudi: Dan slovenskega športa, 23. septembra: Državni praznik, ki poudarja pomen športa in gibanja. Osrednja prireditev bo letos v Kamniku, dogodki pa bodo po vsej Sloveniji. Z Dnevom slovenskega športa se uradno začne tudi Evropski teden športa. Praznik športa praznujemo na dan, ko je na olimpijskih igrah v Sydneyju prvič v zgodovini samostojne Slovenije v čast olimpijskim prvakom Iztoku Čopu, Luki Špiku in Rajmondu Debevcu zaigrala Zdravljica. Olimpijski festival, 26. in 27. septembra: Na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani se bodo otroci, mladi in družine lahko preizkusili v več kot 60 športnih izzivih. Vstop je brezplačen. Dobrodelni večerni tek, 26. septembra ob 18. uri: Rekreativni tek in hoja na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda. Startnina znaša 10 evrov, zbrana sredstva pa bodo v celoti namenjena programu Botrstvo v športu, ki podpira mlade športnike iz socialno šibkejših okolij.

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