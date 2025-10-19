Tekaški praznik s presežki, krči in podvigom za Guinnessovo knjigo rekordov

V nadaljevanju preberite:

Afriški tekači so po pričakovanju kraljevali tudi na 29. Ljubljanskem maratonu, obe zmagi pa sta tokrat odšli v Etiopijo. V ženski konkurenci je bila s časom dveh ur, 22 minut in 46 sekund najhitrejša Tigist Gezahagn Menigstu, ki sta ji družbo na odru za najboljše delali Kenijki Brillian Jepkorir Kipkoech (+ 1:11) in Janet Ruguru Gichumbi (+ 4:51), med moškimi pa je prvo mesto osvojil Haftamu Abadi Gebresilase (2:06:52), ki je za skoraj dve minuti (+1:48) prehitel Kenijca Collinsa Kipkuruija Kipkorirja. Etiopijsko slavje je dopolnil tretjeuvrščeni Kemal Husen Gebi (+ 2:17).

Toda zmagovalci so bili vsi, ki so se podali na štart največjega tekaškega praznika na sončni strani Alp ...