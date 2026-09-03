Tekma, ki bi jo naši najraje pozabili

Slovenski kajakaši se na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu niso posebej izkazali. Izmed šestih predstavnikov se je v finale uvrstila le Eva Alina Hočevar, tudi ona pa v finalni vožnji ni blestela, s šestimi kazenskimi sekundami je zasedla deveto mesto.

Eva Terčelj je z dvema kazenskima sekundama in zaostankom sedmih sekund in 48 stotink zasedla 16. mesto, Lea Novak je bila s štirimi kazenskimi sekundami 32. (+15,28). Že v kvalifikacijskem nastopu je bila najhitrejša slovita Avstralka Jessica Fox, ki je svojo premoč potrdila tudi v finalu. Čehinjo Eliško Mintalovo je premagala za 73 stotink, tretje mesto je zasedla Poljakinja Klaudia Zwolinska. Hočevar je za zmagovalko zaostala osem sekund in 49 stotink, a tudi brez kazenskih sekund ne bi bila višje, zasedla bi šesto mesto, kar je bila tudi njena uvrstitev v kvalifikacijah.

Pri moških je bil najbližje finalu Peter Kauzer. Zabeležil je 16. čas, tudi brez dveh kazenskih sekund pa bi bil prepočasen za uvrstitev med najboljših 12. Za najhitrejšim, Italijanom Giovannijem De Gennarom je zaostal šest sekund in 75 stotink. Le devet stotink počasnejši od slovenskega veterana je bil Martin Srabotnik, zasedel je 18. mesto. Lan Tominc je bil 35., z dvema dotikoma je zaostal 12 sekund in 65 stotink. De Gennaro, na tej progi leta 2024 tudi olimpijski prvak, je bil prepričljivo najhitrejši še v finalu, domačin Tituan Castryck je za njim zaostal dve sekundi in 57 stotink. Tudi tretje mesto je ostalo doma, osvojil ga je Martin Cornu.