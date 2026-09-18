Tekmec ne gleda dvobojev Zvereva: Kar počne, je res skrajno

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je z zmago na odprtem prvenstvu ZDA postal najuspešnejši igralec leta. A njegova rutina pred začetnim udarcem je zmotila nekatere njegove nasprotnike, nezadovoljne s številom odbojev žogice, ki jih Nemec stori.

To je izpostavil Karen Hačanov po njunem polfinalnem dvoboju, po koncu turnirja pa je bil kritičen tudi nizozemski igralec Tallon Griekspoor, ki je dejal, da zato težko gleda Zverevove dvoboje. »Še posebej na tem turnirju, kjer je pred vsakim servisom 400-krat odbil žogo. To je bilo res skrajno, a mu je vendarle pomagalo,« je bil v pogovoru za nizozemski časnik De Telegraaf oster Griekspoor.

Petinpetdeseti igralec sveta si zato tudi ni ogledal finalnega obračuna z Benom Sheltonom. »Potekale so še druge športne tekme, poleg tega pa mi je preprosto težko gledati Zvereva,« je dejal. V finalu je drugi lopar sveta dvoboj dobil v štirih nizih z rezultatom 6:3, 7:6(2), 5:7 in 6:2. Griekspoor je tudi priznal, da ga zmaga 29-letnika ni presenetila.

Tallon Griekspoor je 55. igralec sveta. FOTO: Robert Deutsch/Imagn Images Via Reuters

»To sem pričakoval proti Sheltonu,« je komentiral. »Prejšnji rezultati so bili očitno že jasno v Zverevovo korist. Tekma se mi je zdela precej povprečna. Shelton je igral zelo nedosledno in v vsaki igri podaril dve ali tri točke. Vidite, kaj lahko prvi finale turnirja za grand slam naredi igralcu.«

Griekspoor je v New Yorku izpadel v prvem kolu prav proti Sheltonu, na turnirju serije masters v Kanadi pa je v drugem kolu premagal Zvereva. Nizozemec je v svoji karieri osvojil tri turnirje, nazadnje lani na Majorki.