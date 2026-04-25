  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Tekmecem dal priložnost, ki je niso izkoristili, startal bo s prvega mesta

Marc Marquez (Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Španije v razredu motoGP.
Svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez je v Andaluziji v kvalifiakcijah za jutrišnjo VN Španije tekmecem že dal prvo sporočilo. FOTO: Adriano Machado/Reuters
Galerija
Svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez je v Andaluziji v kvalifiakcijah za jutrišnjo VN Španije tekmecem že dal prvo sporočilo. FOTO: Adriano Machado/Reuters
Š. R., STA
25. 4. 2026 | 11:57
25. 4. 2026 | 12:23
2:16
A+A-

Španski motociklist Marc Marquez (Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Španije v razredu motoGP. Po kvalifikacijah v Jerezu, ki so potekale v zahtevnih razmerah, bosta v prvi vrsti obe preizkušnji ta konec tedna začela še Francoz Johann Zarco (Honda) in Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Svetovni prvak Marc Marquez je najboljši čas postavil slabi dve minuti pred koncem, nato pa na sušeči se stezi ostal brez zadnjega hitrega kroga po napaki pri zaviranju. Kljub temu ga tekmeci niso več prehiteli, s čimer se je veselil prvega najboljšega startnega položaja po lanski VN Madžarske in skupno 75. v karieri v kraljevskem razredu.

Najbolj se je 33-letnemu Špancu približal Zarco, ki je zaostal 14 stotink sekunde, v zadnjem ovinku zadnjega poskusa pa je po napaki ostal brez najboljšega startnega položaja za Hondo. Tretji Di Giannantonio je zaostal skoraj natanko sekundo.

Sprinterska dirka se bo začela danes ob 15. uri, nedeljska klasična pa ob 14.00. Pred tem bosta na sporedu še preizkušnji v razredih moto3 in moto2.

V skupnem seštevku ima po treh dirkaških koncih tedna Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) 81 točk, današnje kvalifikacije je končal kot četrti, to sezono pa je dobil vse tri klasične nedeljske preizkušnje.

Drugi je skupno Španec Jorge Martin (Aprilia) s 77 točkami. Svetovni prvak leta 2024 je padel nekaj minut pred koncem kvalifikacij in jih končal na sedmem mestu. Današnji sprint bo začel s tega mesta, v nedeljo pa bo startal z desetega, potem ko je prejel kazen zaradi oviranja Španca Alexa Marqueza na enem od prostih treningov.

Več iz teme

motoGPMarc MarquezDucatiVN Španije

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo