Tekmovanje v deskanju na valovih na OI 2024 na Tahitiju?

Pariz bo leta 2024 gostil poletne olimpijske igre in organizatorji razmišljajo, da bi tekmovanje v deskanju na valovih oziroma surfanju iz Francije prestavili na največji otok Francoske Polinezije - na Tahiti, ki bi zamenjal eno izmed možnih prizorišč na francoski obali ob Atlantskem oceanu.



Julija se je sicer oglasil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki nad idejo, da bi tekmovanje v surfanju potekalo v južnem Pacifiku, ni navdušen. "Odločitev je v rokah francoskih organizatorjev. Ampak kot sem že dejal v preteklosti in mnenja nisem spremenil, je meni osebno najbolj všeč prizorišče, ki je najbližje središču iger, da lahko športniki in gledalci začutijo olimpijski duh," je pred meseci dejal Bach.



Francoski organizatorji pa si kljub temu želijo razširiti igre in še vedno vztrajajo, da je Tahiti, ki ga sicer od Pariza loči 23-urni let, resen kandidat, če ne celo njihov favorit, saj morje ob vasi Teahupo'o ponuja ene najlepših valov za ta vodni šport, poroča britanski Guardian. Poleg Tahitija so v ožjem izboru še štiri francoska prizorišča Hossegor-Seignosse-Capbreton, Biarritz, Lacanau in La Torche.



Deskanje na valovih bo sicer tako kot na primer karate, košarka 3x3, rolkanje in športno plezanje, kjer bosta med favoritinjami tudi Slovenki Janja Garnbret in Mia Krampl, prvič del olimpijske druščine prihodnje leto v Tokiu.