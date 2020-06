Temnopolti so v večini primerov bolj rasistični

London - Vsak ima svoje mnenje. Nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone je komentiral kampanjo Black Lives Matter (črna življenja štejejo), a je imel tudi nekaj svojih kontroverznih opazk o rasizmu.



Sicer je pohvalil svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki je zaradi omenjene problematike zelo dejaven v zadnjem času, a je tudi pripomnil, da so v nekaterih primerih temnopolti tudi bolj rasistični v primerjavi z belopoltimi.



»No, Lewis je poseben, je zelo nadarjen dirkač, nadarjen pa je, kot zdaj vidimo, tudi za govore. Ta kampanja, ki jo počne za temnopolte, je čudovita. Ljudje pa mu tudi prisluhnejo, saj je znan.



No, ljudje se zamislijo in rečejo, da je to res pekel. Tudi denimo nekdo, ki ni črn ali bel, bo denimo menil enako. A v veliko primerih se temnopolti vedejo bolj rasistično kot belopolti,« je modroval Bernie Ecclestone.