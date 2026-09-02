Teniški as Zverev razjezil svoje dekle

Ob vrnitvi v bundesligo med številnimi privrženci Schalkeja, kultnega kluba iz Porurja, v tem poletju ni bilo konca navdušenja. Skalil ga ni niti prepričljiv poraz ob uvodu v sezono z Augsburgom (0:3), predvsem slovesno pa je bilo sredi Porurja ob premieri filma Mit o Schalkeju.

Podrobno so prikazali bogato klubsko zgodovino ter veliko pozornosti namenili izjemni pripadnosti navijačev. O tem je v filmu spregovorila tudi Sophia Thomalia, znana igralka, fotomodel in dekle teniškega zvezdnika Alexandra Zvereva. »Navijati za Schalke pomeni posebno zvestobo. Ne pa tako kot pri Bayernu, ki se ponaša s 15.000 naslovi prvaka, lovorikami v ligi prvakov in kopico nagrad. Zanj navijajo po svetu zato, ker zmaguje. In to sem povedala tudi mojemu Alexandru. Sicer pa, rojen je v Hamburgu, tam je že celo življenje, navija pa za Bayern. Naj stiska pesti za klub iz svojega mesta, ne pa za te večne zmagovalce iz Münchna,« je bila v filmu ostra 36-letna Nemka.

In odziv Zvereva, v teh dneh kajpak polno zaposlenega na odprtem prvenstvu ZDA, zadnjem turnirju sezone za teniški grand slam. »Bayern je pač moj klub iz otroštva. Moj prvi nogometni dres je bil vratarski od Oliverja Kahna, vsekakor pa imam rad tudi HSV iz mojega mesta.«