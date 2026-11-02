Teniški tabor navdušen, vrača se Tamara

V pričakovanju naslednjega velikega izziva za Tenis Slovenijo, velenjske tekme za pokal Billie Jean King med ženskima reprezentancama Slovenije in Indonezije (20. in 21. t. m.), so se pri omenjeni domači krovni teniški organizaciji tenisa razveselili odločitve Tamare Zidanšek, na 139. mestu najvišje uvrščene Slovenke na lestvici WTA, o vrnitvi k izbrani vrsti.

Konjičanka je pomladi nastopila v Portorožu na dvoboju s Španijo, a je takrat v hudih bolečinah zaradi poškodbe gležnja predčasno zapustila igrišče. »Zelo se veselim ponovnega igranja za slovensko reprezentanco in tega, da bom ponovno del ekipe, tokrat v Velenju. Sprva nisem bila povsem prepričana, kakšno bo moje fizično stanje, saj so posledice poškodbe gležnja iz Portoroža še vedno navzoče. Na srečo se je izkazalo, da se sanacija poškodbe končno bliža koncu, zato sem odpovedala zadnji posamični turnir in se odločila za prihod v Velenje,« je povedala Zidanškova.

Ob odločitvi 28-letnice pa je zvezna kapetanka Maša Zec Peškirič dejala: »S Tamaro sva bili ves čas v stiku in zelo sem vesela, da se nam bo pridružila proti Indoneziji. Njena udeležba je za našo reprezentanco pomembna, saj imamo z njo v ekipi več možnosti za zmago. Iz lastnih izkušenj vem, da je profesionalna teniška kariera zelo zahtevna, tako s fizičnega in mentalnega kot tudi finančnega vidika. Ker je tenis individualni šport, moramo razumeti, da se igralke včasih odločajo za različne poti in prioritete Veselim se ponovnega druženja z vsemi tekmovalkami in ekipo ter prihajajočega tekme v Velenju.«

Slovenske barve bodo v velenjski Beli dvorani branile še Dalila Jakupović, Alja Senica, Nika Radišić in Andreja Klepač.