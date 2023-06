Terčeljeva in Kuder Marušič sta si obetala več

S tekmami kajakaškega krosa se je v Augsburgu zaključila prva tekma za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni. V zadnji disciplini je nastopila četverica Slovencev, najvišje pa sta bila Eva Terčelj na 12. in Vid Kuder Marušič na 13. mestu, oba sta se prebila do četrtfinala.

Mednarodna kajakaška zveza je letos uvedla nov tekmovalni urnik na tekmah svetovnega pokala, tako da se slalomski del začne že v četrtek s kvalifikacijami, nedelja pa je v celoti namenjena kajakaškemu krosu.

Na uvodni tekmi svetovnega pokala sta se v najmlajši divjevodaški disciplini, ki bo prihodnje leto prvič del olimpijskega sporeda, najvišje prebila Terčeljeva in Kuder Marušič.

»Zelo je šlo na tesno. Disciplina krosa je res nepredvidljiva. Skozi celotno progo sem se poskušala preriniti v ospredje, na koncu mi je skoraj uspelo. Izkoristiti moraš vsak trenutek in se boriti do konca. V osmini finala sem imela morda celo najslabšo startno pozicijo in sem napadala iz ozadja. Na odločitve ostalih tekmovalk ne moreš vplivati in jih predvideti, v tistem trenutku se je zame najbolje razpletlo, saj sem znala izkoristiti priložnost. V vsakem krogu se moraš pripraviti na novo in poskušati sprejemati čim boljše odločitve,« je povedala Terčeljeva.

V moški konkurenci je do 13. mesta prišel Kuder Marušič. Tudi on je zmagal v svoji kvalifikacijski skupini na izpadanje ter se tako prebil v četrtfinale, kjer pa je nato tudi zaključil svoje nastope. Na progi je storil napako, tako da je bil v četrtfinalni skupini četrti, skupno pa se je uvrstil na 13. mesto.

»S kvalifikacijami sem bil zadovoljen. Proga je nekoliko daljša, kot je običajno na svetovnih pokalih. Običajno je dolga približno 60 sekund, danes so jo najboljši preveslali v malo manj kot 80 sekundah. Že prvega nastopa se je bilo potrebno lotiti taktično in ne potrošiti vseh moči v zgornjem delu. Vožnja mi je uspela kar solidno. Cilj je bil, da se uvrstim med 20 najboljših in nadaljujem tekmo v osmini finala, s prvim mestom sem cilj celo presegel, je bil s kvalifikacijami zadovoljen Kuder Marušič.

Dobra vožnja mu je še povečala apetite, a v četrtfinalu se mu ni izšlo, kot bi si želel: »V četrtfinalu smo bili vsi štirje zelo skupaj. Dva sva se odločila za desni protitok, dva sta šla v levega. Več sem tvegal, poskušal sem iti višjo linijo, a sem bojo slabo odbil okoli glave. Šla je po napačni strani glave, tako da nisem imel možnosti karkoli rešiti. Želel sem si več. Po vsakem koraku, ki ga narediš, imaš cilj, da prideš v naslednji krog. Upam, da bo šlo naprej še boljše.«

Slalomisti so že odpotovali v Prago, kjer jih med četrtkom in nedeljo čaka druga tekma za svetovni pokal, nato pa se karavana seli v Ljubljano, ki bo najboljše slalomiste sveta gostila med 15. in 18. junijem.