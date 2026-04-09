Dirkač Honde na testiranju utrpel hudo nesrečo

Aleix Espargaro, ki z ekipo Honda sodeluje kot testni dirkač, je na zasebnem testiranju v Sepangu padel in si zlomil štiri vretenca.
Aleix Espargaro je v razredu motoGP prvič nastopil leta 2009. FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters
Aleix Espargaro je v razredu motoGP prvič nastopil leta 2009. FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters
T. E.
9. 4. 2026 | 11:39
9. 4. 2026 | 11:51
Aleix Espargaro, testni dirkač ekipe Honda, ki tekmuje v razredu motoGP svetovnega prvenstva v motociklizmu, se je hudo poškodoval na zasebnem testiranju ekipe v Sepangu. Španec je na družbenih omrežjih potrdil, da si je v nesreči zlomil štiri vretenca. 

»V torek sem med testiranjem tukaj v Sepangu doživel zelo hudo nesrečo. Pri tem sem utrpel več odrgnin in štiri zlomljena vretenca, čeprav so bile zlomljene le minimalno, in na srečo to ni vplivalo na mojo hrbtenico,« je zapisal Espargaro. Šestintridesetletnik je v svoji karieri dirko začel 260-krat in ob tem nabral tri zmage v najvišjem razredu. Leta 2024 je sporočil, da se bo upokojil, nato se je kot testni dirkač pridružil Hondi. 

»Po nekaj dneh v bolnišnici CU Aurelius, kjer so me izjemno dobro oskrbeli, lahko zdaj odpotujem domov z Lauro, ki mi je priskočila na pomoč z drugega konca sveta (že spet, niti ne vem več, kolikokrat že …), kjer bomo presodili, ali je potrebna operacija v bolnišnici Quiron Dexeus,« je zapisal Španec. 

Pri Hondi je s testiranjem vodil razvoj motociklov, preizkusil pa se je tudi kot kolesar. Januarja lani se je kot ambasador pridružil ekipi Lidl-Trek in nastopil na dirki po Avstriji. Zaradi poškodb in izmučenosti se je v letošnjem letu v celoti posvetil motociklizmu. 

Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Učinkovitost podjetja se pogosto začne v skladišču

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 11:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Športna sponzorstva

Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (9. 4.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 9. 4. 2026 | 12:29
Preberite več
Šport  |  Drugo
MotoGP

Dirkač Honde na testiranju utrpel hudo nesrečo

Aleix Espargaro, ki z ekipo Honda sodeluje kot testni dirkač, je na zasebnem testiranju v Sepangu padel in si zlomil štiri vretenca.
9. 4. 2026 | 11:39
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Ali lahko sosed posadi drevo tik ob meji? Kaj določa zakon

Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
Kaja Berlot 9. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Informacijski pooblaščenec

Prikrito nadzoroval zaposlene in dobil denarno kazen

Kdo je bil ta delodajalec, ki je po računalniku nadzoroval zaposlene, informacijski pooblaščenec ne razkriva.
9. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Navijači zaradi sedežev nezadovoljni s Fifo

Poleg visokih cen vstopnic navijači opozarjajo tudi na dodelitev sedežev, ki niso skladni s prvotnimi sedežnimi redi. Kako odgovarja Fifa?
9. 4. 2026 | 10:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Ali lahko sosed posadi drevo tik ob meji? Kaj določa zakon

Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
Kaja Berlot 9. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Informacijski pooblaščenec

Prikrito nadzoroval zaposlene in dobil denarno kazen

Kdo je bil ta delodajalec, ki je po računalniku nadzoroval zaposlene, informacijski pooblaščenec ne razkriva.
9. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Navijači zaradi sedežev nezadovoljni s Fifo

Poleg visokih cen vstopnic navijači opozarjajo tudi na dodelitev sedežev, ki niso skladni s prvotnimi sedežnimi redi. Kako odgovarja Fifa?
9. 4. 2026 | 10:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
