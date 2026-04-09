Dirkač Honde na testiranju utrpel hudo nesrečo

Aleix Espargaro, testni dirkač ekipe Honda, ki tekmuje v razredu motoGP svetovnega prvenstva v motociklizmu, se je hudo poškodoval na zasebnem testiranju ekipe v Sepangu. Španec je na družbenih omrežjih potrdil, da si je v nesreči zlomil štiri vretenca.

»V torek sem med testiranjem tukaj v Sepangu doživel zelo hudo nesrečo. Pri tem sem utrpel več odrgnin in štiri zlomljena vretenca, čeprav so bile zlomljene le minimalno, in na srečo to ni vplivalo na mojo hrbtenico,« je zapisal Espargaro. Šestintridesetletnik je v svoji karieri dirko začel 260-krat in ob tem nabral tri zmage v najvišjem razredu. Leta 2024 je sporočil, da se bo upokojil, nato se je kot testni dirkač pridružil Hondi.

»Po nekaj dneh v bolnišnici CU Aurelius, kjer so me izjemno dobro oskrbeli, lahko zdaj odpotujem domov z Lauro, ki mi je priskočila na pomoč z drugega konca sveta (že spet, niti ne vem več, kolikokrat že …), kjer bomo presodili, ali je potrebna operacija v bolnišnici Quiron Dexeus,« je zapisal Španec.

Pri Hondi je s testiranjem vodil razvoj motociklov, preizkusil pa se je tudi kot kolesar. Januarja lani se je kot ambasador pridružil ekipi Lidl-Trek in nastopil na dirki po Avstriji. Zaradi poškodb in izmučenosti se je v letošnjem letu v celoti posvetil motociklizmu.