Težka vzporednica s svetovnim rekorderjem

Pojdimo se kviz. Kolikšen je slovenski državni rekord v atletiki v moškem teku na 400m? Kdo ga ima v lasti? Odgovora sta 44,84 in Luka Janežič. Da, kar pozabili smo na pred leti najboljšega slovenskega atleta. Je pa Janežič 5. marca leta 2022 doživel hudo poškodbo, na balkanskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu je bil zadnji tekač slovenske štafete 4 x 400 m, nekaj metrov pred ciljem se je opotekel in padel v cilj, pri tem pa se držal za nogo. Štafeta je sicer postavila državni rekord, Luka pa jo je odnesel s kar 90 odstotkov strgane ahilove tetive in je moral na operacijo. Preberite pogovor z njim.