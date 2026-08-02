Težko prigarani bron z zlatim leskom, Kozamernik bi gradil na zgrajenem

Slovenski moški odbojkarski reprezentanci v tretje še ni šlo rado, v četrtem nastopu v malem finalu lige narodov pa ji niti neugodna izbrana vrsta Japonske ni mogla preprečiti osvojitve krstne kolajne v tem tekmovanju. Naši asi so se namreč v včerajšnjem dvoboju za tretje mesto na zaključnem turnirju v Ningboju na Kitajskem z zmago s 3:1 (21, -26, 22, 22) na najlepši način oddolžili Azijcem za več bolečih porazov v zadnjih letih.

Kapetan Tine Urnaut & Co. so morali v polfinalu z 0:3 (-16, -19, -17) priznati premoč končnim zmagovalcem Poljakom, a so si hitro opomogli od sobotnega razočaranja.