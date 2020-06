Therese Johaug izjemna tudi na atletskem štadionu

Ljubljana – Norveški prireditelji diamantne lige so namesto tradicionalnih iger Bislett (tako se imenuje štadion v Oslu) tokrat izpeljali Nemogoče igre (Impossible Games). Na mitingu v glavnem mestu Norveške so atleti, med katerimi so bili večinoma Skandinavci, poskrbeli za več vrhunskih dosežkov.



Ob domačih asih Karstnu Warholmu (s časom 33,78 sekunde je 300 metrov z ovirami pretekel 0,70 sekunde hitreje od svetovnega rekorda Britanca Chrisa Rawlinsona iz leta 2002) in Jakobu Ingebrigtsnu (s časom 4:50,01 je z 2000-metrsko razdaljo opravil 1,38 sekunde hitreje od evropskega rekorda Steva Cama iz leta 1985) je tekmovanje v Oslu zaznamovala tudi njuna slovita rojakinja Therese Johaug.

Potrebuje nov navdih

Norveška smučarska tekačica, ki si je v minuli predčasno končani sezoni izbojevala že tretji veliki kristalni globus za skupno zmagoslavje v svetovnem pokalu, je namreč v teku na 10.000 metrov zablestela z izjemnim dosežkom 31:40,67. Tako je na tej razdalji dosegla z naskokom najboljši izid sezone na svetu, druga na lestvici je Kenijka Sandrafelis Chebet Tuei (33:29,3).



Ko so Johaugovo, ki se je po lanskem zmagoslavju na norveškem prvenstvu spogledovala tudi z nastopom na letošnjem atletskem evropskem prvenstvu v Parizu (zaradi pandemije novega koronavirusa so ga francoski prireditelji odpovedali), po mitingu vprašali, ali se bo nemara zdaj posvetila atletiki, je v smehu odvrnila, da ostaja tek na smučeh pri njej kljub vsemu še naprej št. 1.



»Ker pa se počasi staram, potrebujem nov navdih za trening,« je 31-letna Norvežanka, ki se lahko pohvali s sedmimi posamičnimi naslovi svetovne prvakinje in dvema kolajnama z olimpijskih iger, razkrila, da je tudi tek v športnih copatih ena od skrivnosti njenih zimskih uspehov. V smučarskem teku je sicer doslej v svetovnem pokalu nanizala že 73 posamičnih zmag.