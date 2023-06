Thomas Bach prejel jasno stališče, v Parizu brez vojnih agresorjev

Svet Evrope, vodilna evropska organizacija, ki pomaga pri zaznavi ter odpravi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je Mednarodni olimpijski komite (Mok) pozval k popolni prepovedi udeležbe ruskih in beloruskih športnikov na olimpijskih igrah 2024 v Parizu, dokler traja ruska agresija na Ukrajino, je poročala tiskovna agencija AFP.

Svet Evrope ob tem od Moka in njegovih članic zahteva prepoved tekmovanja za ruske in beloruske športnike tudi na drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.

Ruske in beloruske športnike so doletele številne prepovedi tekmovanj, odkar je lani Rusija napadla Ukrajino. Toda Mok je marca predlagal, da Rusi in Belorusi lahko tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih kot nevtralni športniki, če ne aktivno podpirajo vojne v Ukrajini.

Svet Evrope, ki se je v četrtek zbral v Strasbourgu na poletnem zasedanju, pa meni, da športniki iz omenjenih dveh držav ne bi smeli tekmovati. Kot pravijo pri organizaciji, bi tekmovalce zagotovo uporabili kot propagandno orodje in bi drugim športnikom – posebej ukrajinskim – preprečili udeležbo.

Olimpijske igre prihodnje leto v Parizu bodo imele zaradi ruske vojne agresije v Ukrajini tudi močan političen pridih. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Mokov odnos do Rusije in Belorusije je namreč že vodil do groženj Ukrajincev po bojkotu tekmovanj.

Kot so zapisali pri Svetu Evrope, argumenti v korist udeležbe ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih niso dovolj močni, tudi v luči izražanja polne podpore mednarodne skupnosti Ukrajini v času ruske agresije.

»Ruski in beloruski športniki so prejemali državne plače in so bili pogosto del vojaških športnih ekip. Zdi se neverjetno, da bi lahko kazali svojo nevtralnost in distanco do teh režimov, kaj šele, da bi se izrazili proti vojni,« so še zapisali pri Svetu Evrope.

Olimpijske igre v Parizu bodo med 26. julijem in 11. avgustom prihodnje leto.