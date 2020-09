Thomas Bach: Slovenija je majhna, toda velikan v športu

Gotovo športniki čutite izjemno in nedeljeno podporo vse nacije

Thomasa Bacha je sprejel tudi prvi mož OKS Bogdan Gabrovec. FOTO: Marko Feist

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)se je v kajakaškem centru v Tacnu pri Ljubljani srečal s slovenskimi športniki, kandidati za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto, že prej ga je sprejel prvi mož OKS Bogdan Gabrovec . »Slovenija je majhna država, ampak velikan v športu,« je zatrdil. Dopoldanske pogovore pri predsedniku vladeje ocenil kot uspešne.Ponovno je zatrdil, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči,, prestavljene iz letošnjega leta zaradi pandemije novega koronavirusa, četudi še vedno velja po svetu veliko potovalnih omejitev, karanten, različnih pogojev za treninge in tekmovanja.Slovenskim olimpijcem,, je zagotovil, da bo v japonski prestolnici nared tako olimpijska vas kot tekmovališča. Mok ta čas skupaj z organizacijskim odborom in japonsko vlado pripravljajo različne scenarije izvedbe iger, tako kar se tiče prisotnosti gledalcev kot pogojev pred in med igrami za priprave in nemotena tekmovanja športnikov.»Slovenija je majhna država, po velikosti in po števili prebivalstva, ampak je ne glede na to pravi gigant v mednarodni športni konkurenci, fenomen tako v zimskih kot poletnih, posamičnih in ekipnih športih. Gotovo. Trenerji so ključ do uspeha, tu ste izjemni, prav tako imate potrebne objekte za tekme in treninge,« je uvodoma dejal Bach.Med prisotnimi športniki so bili tudi nosilci medalj iz evropskega prvenstva konec prejšnjega tedna v Pragi, ki so se pred srečanjem spustili po tacenskih brzicah.