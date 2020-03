Thomas Bach trmasto vztraja pri OI

München - V zadnjem času so vse glasnejše športne organizacije, ki zaradi pandemije koronavirusa zahtevajo preložitev olimpijskih iger, a predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach trmasto vztraja, da je za takšno odločitev še prezgodaj. To je danes potrdil tudi v pogovoru za nemški radio SWR, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



"Odpoved bi uničila sanje 10.000 športnikov iz 206 držav in bi bila najmanj pravična odločitev," je dejal Bach in dodal, da je zaradi zapletenosti organizacije iger preložitev izredno zahtevna naloga.



"Igre niso nogometna tekma, ki se jo enostavno preloži na naslednjo soboto. Za vsako odločitev so potrebne zanesljive in jasne informacije, mi pa takšnih še nimamo. Seveda pa razmišljamo tudi o različnih drugih scenarijih," trdi Nemec, nekdanji olimpijski sabljaški prvak.