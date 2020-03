Thomas Bach vztraja: Prezgodaj je še za odločitev glede OI

Berlin

Premislek za OI 1980

AFP Upanje olimpijsko umira zadnje, pravijo pri Moku.

Podpiranje načel

- Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)vztraja, da je še prezgodaj za kakršno koli odločitev glede možne prestavitve poletnih olimpijskih iger v Tokiu. "Kot uspešni športniki dobro veste, da nikoli ne smemo odnehati, tudi če se zdijo naše možnosti za uspeh zelo majhne," je Bach zapisal v pismu, namenjenem olimpijcem.Bach je nagovoril športnike in jim skušal pojasniti pristop izvršnega odbora Moka, da se mora v naslednjih štirih tednih odločiti, ali bodo poletne olimpijske igre, ki so na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom, kljub pandemiji novega koronavirusa potekale po prvotnem načrtu.Zapisal je, da je na Japonskem "znatno izboljšanje" glede novega koronavirusa, kar "nas lahko okrepi v prepričanju, da lahko z nekaj varnostnimi omejitvami organiziramo olimpijske igre v državi in ob tem spoštujemo načelo varovanja zdravja vseh udeležencev".A vendar je "dramatično povečanje" primerov okužbe s covidom-19 oziroma izbruhi virusa sars-cov-2 na različnih celinah prisililo Mok k razpravljanju o različnih scenarijih."Mislim, da lahko sočustvujem z vsemi, ki vam trenutni položaj ni po godu," je dejal Bach, olimpijski prvak v sabljanju leta 1976 v Montrealu, in spomnil na svojo izkušnjo z negotovostjo pred moskovskimi olimpijskimi igrami leta 1980, ki so jih bojkotirale ZDA in številne druge države."Želel bi si, da bi si države takrat vzele več časa za premislek. Na podlagi informacij, ki jih imamo sedaj, pa je še prezgodaj sprejeti kakršno koli odločitev glede poletnih olimpijskih iger v Tokiu 2020," je še enkrat poudaril prvi mož olimpijskega gibanja.Odpovedi tokijskih iger ni na agendi, je dejal. "To bi uničilo olimpijske sanje 11.000 športnikov iz 206 nacionalnih olimpijskih komitejev, od Mokove ekipe beguncev, paraolimpijskih športnikov ter vseh ljudi, ki vas podpirajo, kot so trenerji, zdravniki, športni delavci, partnerji za trening, prijatelji in družina," je Bach še nagovoril olimpijce.Za razliko od drugih športnih tekmovanj je prestavitev olimpijskih iger ekstremno kompleksen izziv, je dejal Bach: "Položaj, ko je že milijone nočitev rezerviranih in plačanih v hotelih, je zelo težko upravljati, mednarodni športni koledar za 33 olimpijskih športov bi morali pošteno prilagoditi. To je le nekaj od mnogih izzivov."Bach upa, da športniki razumejo prizadevanja Moka in organizatorjev poletnih iger. "Kot vaš soolimpijec upam, da razumete, pred kakšnim velikim izzivom smo, in da podpirate naša načela. Na prvem mestu je seveda varovanje zdravja vseh vpletenih ter tudi ohranjanje olimpijskih sanj," je sklenil Bach.