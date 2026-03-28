Tiger Woods omamljen povzročil nesrečo in šel v zapor, oglasil se je tudi Trump

Legenda golfa Tiger Woods je bil v petek popolne na Jupiter Islandu na Floridi aretiran po prometni nesreči dveh vozil, v kateri se je njegov land rover prevrnil na bok. Oblasti mu očitajo vožnjo pod vplivom nedovoljenih substanc z materialno škodo ter zavrnitev zakonitega testa. Preizkus z alkotestom ni pokazal prisotnosti alkohola, Woods pa je zavrnil analizo urina, zato je moral po floridski zakonodaji v priporu ostati najmanj osem ur, preden so ga izpustili.

Po navedbah šerifa Johna M. Budensieka se je nesreča zgodila na cesti South Beach Road, ko je Woods skušal prehiteti tovornjak s prikolico z opremo za čiščenje pod pritiskom. Ob tem je zadel zadnji del prikolice, njegov terenec pa se je prevrnil. Poškodovan ni bil nihče. Woods je iz vozila splezal skozi sovoznikova vrata. Budensiek je na novinarski konferenci dejal, da je Woods »kazal znake omamljenosti«, preiskovalci pa po negativnem alkotestu sumijo, da je šlo za vpliv zdravila ali druge substance.

Šerif je ob tem posebej poudaril, da pri obravnavi ni bilo izjem. »Ni pomembno, kdo si. Če narediš prekršek, bomo sledili zakonu,« je dejal. Dodal je še, da Woodsa zaradi varnosti niso namestili med druge pripornike.

Vhod v zapor Martin County, kjer so pridržali Woodsa. FOTO: Joe Raedle/AFP

Dogodek se je zgodil le tri dni po Woodsovi vrnitvi v tekmovalni golf v finalu lige TGL v Palm Beach Gardens. Petdesetletnik se že dolgo poskuša vrniti po nizu hudih poškodb in zahtevnih operacij. Aprila 2025 je prestal operacijo ahilove tetive, oktobra še zamenjavo ledvenega diska. To je bila že njegova sedma operacija hrbta po letu 2014. Njegov morebitni nastop na mastersu v Augusti, ki se začne 8. aprila, je bil že pred nesrečo negotov, po petkovem incidentu pa je še manj verjeten.

Woods ima dolgo zgodovino incidentov. Leta 2017 je bil že pridržan po primeru, povezanem z zlorabo zdravil, leta 2021 pa je v Kaliforniji doživel hudo nesrečo s prevračanjem avtomobila, po kateri je sledilo več operacij desne noge in ki je de facto končala njegovo profesionalno kariero. Tokrat ni bil telesno poškodovan, toda nova aretacija je znova potisnila v ospredje vprašanje, kako daleč od nekdanje stabilnosti je danes človek, ki je desetletja poosebljal popoln športni nadzor. Tudi Donald Trump, Woodsov prijatelj, je po nesreči dejal: »Zelo mi je hudo. Ima nekaj težav.«