Zaradi zdravil dr. Housa je Tiger Woods zletel v jarek

Policijski zapisnik je tri dni po nesreči razkril natančnejši potek nesreče Tigerja Woodsa, ki se je v petek zgodila na Jupiter Islandu na Floridi. Za volanom land roverja je 50-letni zvezdnik povedal, da je pogledal proti telefonu in hkrati menjal radijsko postajo, nato pa spregledal upočasnjevanje poltovornjaka s prikolico pred seboj. Pri poskusu obvoza je zapeljal na nasprotni pas, z desnim delom vozila zadel zadnji levi del prikolice, izgubil nadzor in se prevrnil na bok. Poškodovanih ni bilo.

V zapisniku policista navajata več znakov, ki so kazali na zlorabo prepovedanih substanc. Opisana sta počasno, letargično gibanje, močno znojenje, krvave in steklene oči ter razširjene zenice. Alkotest ni pokazal prisotnosti alkohola, med preiskavo pa sta bili v levem žepu hlač najdeni dve beli tableti, pozneje prepoznani kot hidrokodon, opioidno protibolečinsko zdravilo, bolj znano kot vicodin. Na vprašanje policistov, če jemlje kakšna zdravila, je odgovoril: »Jemljem jih kar nekaj.«

Zaradi suma vožnje pod vplivom, povzročitve materialne škode in odklonitve zakonitega urinskega testa je sledila aretacija. Pri terenskih preizkusih je sicer sodeloval, vendar je moral navodila večkrat slišati znova, ob hoji pa je šepal in izgubljal ravnotežje, pri čemer je opozoril na sedem operacij hrbta in več kot dvajset posegov na nogi. Prvi sodni narok je razpisan za 23. april.

Zgodba ima tudi očitno ozadje iz preteklosti. Hidrokodon so oblasti odkrile v njegovi krvi že po odmevni aretaciji leta 2017, po kateri je odšel na zdravljenje zaradi težav z zdravili na recept. Tokrat popolna slika o snoveh v telesu ne bo znana, ker je urinski test zavrnil.