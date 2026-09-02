Tiger Woods se je izognil zaporu, ostal pa je brez vozniškega dovoljenja

Sloviti ameriški golfist Tiger Woods se je izognil zaporni kazni, potem ko je na sodišču na Floridi sklenil dogovor s tožilstvom. Prvotno obtožbo zaradi vožnje pod vplivom so omilili na nepremišljeno vožnjo. Petdesetletnemu zvezdniku so za pet let odvzeli vozniško dovoljenje, plačati pa bo moral skupno 1500 dolarjev (slabih 1300 evrov) kazni.

Primer je povezan z nesrečo 27. marca v bližini njegovega doma na Jupiter Islandu. Woods je z range roverjem poskušal prehiteti poltovornjak s prikolico, pri tem trčil vanjo, zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Iz avtomobila je splezal sam in v nesreči ni bil poškodovan.

Policisti so po nesreči zapisali, da je deloval letargično in se močno potil, njegove oči pa so bile krvave in steklene. Preizkus ni pokazal prisotnosti alkohola, Woods pa je povedal, da je tistega dne jemal več zdravil. V njegovem žepu so našli tudi hidrokodon, močno protibolečinsko zdravilo na recept.

Tožilstvo je pojasnilo, da bi težko dokazalo, da je bil Woods zaradi zdravil dejansko nezmožen za vožnjo, zato je sprejelo dogovor o milejši obtožbi. Woods ob tem krivde za prvotno očitano vožnjo pod vplivom ni priznal. Na sodišču je izbral možnost »no contest«, kar pomeni, da obtožbi ni nasprotoval, ne da bi formalno priznal krivdo; tožilstvo pa je prvotno obtožbo omililo na nepremišljeno vožnjo.

Za 15-kratnega zmagovalca turnirjev major to ni prvi zaplet za volanom. Leta 2017 so ga na Floridi našli spečega v avtomobilu, leta 2021 pa je bil hudo poškodovan v prometni nesreči v bližini Los Angelesa, po kateri je bila ogrožena tudi njegova golfska kariera.