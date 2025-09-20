Tim Gajser bo skušal pokvariti šov svetovnemu prvaku

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) je na zadnji letošnji postaji za svetovno prvenstvo v razredu MXGP v Darwinu kvalifikacije končal na petem mestu. V boju za lovoriko je Lucas Coenen s kvalifikacijsko zmago zaostanek za vodilnim Francozom Romainom Febvrom zmanjšal za eno točko. Toda mladi Belgijec ima še vedno bolj teoretične možnosti za končno slavje.

Febvre je bil danes drugi, kar pomeni, da je v primerjavi s Coenenom izgubil le eno točko. Zdaj jih ima 938 oziroma 46 več kot Coenen. Na jutrišnji veliki nagradi Avstralije bo na voljo še največ 50 točk, kar pomeni, da jih Febvre za dokončno potrditev drugega naslova svetovnega prvaka potrebuje le še pet.

Gajser je iz boja za letošnjo lovoriko izpadel že spomladi zaradi poškodbe in operacije rame. Po avgustovski vrnitvi je dosegel nekaj odličnih uvrstitev, najboljšo prejšnji teden na Kitajskem, ko je bil drugi. Za zadnjo dirko sezone si je zaželel, da bi stopil še na najvišjo stopnico odra za najboljše motokrosiste.

V Avstraliji za točke SP nazadnje leta 2001

Zmago bo jutri napadal s petega štartnega izhodišča, pred njim sta bila danes ob obeh kandidatih za končni uspeh še Italijan Mattia Guadagnini in Nizozemec Calvin Vlaanderen. Za njim je kvalifikacije končal njegov španski moštveni sotekmovalec Ruben Fernandez.

Naš drugi predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je v kvalifikacijah zasedel 18. mesto. V seštevku sezone sta slovenska dirkača precej skupaj, Gajser je ostal deveti s 470 točkami, Pancar (314) pa enajsti. Uvodna vožnja veliko nagrado Avstralije v razredu MXGP se bo jutri začela ob 5.45, druga pa ob 8.40 po srednjeevropskem času.

Avstralija se sicer na koledar dirk na najvišji ravni vrača po dolgem premoru. Doslej so v deželi »tam spodaj« izvedli le pet dirk za svetovno prvenstvo, zadnjo leta 2001.