Tim Gajser bo z osmega mesta jurišal v vrh

Na prizorišču druge dirke svetovnega prvenstva v motokrosu so v španskem Almonteju danes opravili kvalifikacije. V elitnem razredu MXGP jih je dobil Belgijec Lucas Coenen, najboljši Slovenec Tim Gajser je bil osmi. Jan Pancar je imel 21. dosežek kvalifikacij.

Coenen je dobil kvalifikacijsko preizkušnjo pred tremi Francozi. Drugi je bil Tom Vialle, tretji Gajserjev sotekmovalec pri novi ekipi Yamahi Maxime Renaux, četrti pa svetovni prvak iz prejšnje sezone Romain Febvre.

Gajser je z osmim mestom še ujel nekaj točk za svetovno prvenstvo, ki jih v kvalifikacijah dobi prva deseterica, brez njih pa je spet ostal Nizozemec Jeffrey Herlings, sicer zmagovalec uvodne dirke v Argentini pred 14 dnevi; danes je bil šele 11.

Pancar prav tako ni bil v ospredju, kvalifikacije je končal na 21. mestu.

V SP je v vodstvu Vialle z 59 točkami, Febvre jih ima 55, Coenen pa 52. Herlings je po drugi kvalifikacijski ničli in s 50 točkami za zmago na prvi dirki četrti, Gajser je do zdaj zbral 39 točk, kaj ga uvršča na šesto mesto. Pancar pa je z 12 točkami s prve dirke na 15. mestu.

V nedeljo se bo prva vožnja MXGP začela ob 13.15, druga pa ob 16.10.