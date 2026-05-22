Gajser želi nadaljevati tako, kot je končal

Konec tedna bodo motokrosisti tekmovali v Franciji, pet tednov premora je Tim Gajser izkoristil za okrevanje po zlomu reber in izboljšave na motorju.
Tim Gajser se vse bolje počuti na yamahi. FOTO: Yamaha Racing
Peter Zalokar
22. 5. 2026 | 11:19
22. 5. 2026 | 11:26
2:00
A+A-

Po več kot mesecu dni se nadaljuje svetovno prvenstvo v motokrosu. Šesta dirka sezone bo v Franciji na progi Georges Filhol v kraju Lacapelle-Marival. Prizorišče ni neznanka, tam je bila dirka leta 2021, ko je zmagal Jeffrey Herlings, Tim Gajser pa je bil tretji. 

Gajser prvič dobil vožnjo na yamahi: Hvala vsem, ni bilo lahko

Gajser (Yamaha) bo skušal ponoviti zadnjo predstavo z VN Trentina, kjer je bil skupno drugi, v drugi vožnji pa prvič skočil prvi skozi cilj. V SP vodi Lucas Coenen (KTM, 231 točk), sledijo Herlings (Honda, 227), Tom Vialle (Honda, 206) in Gajser (198). Jan Pancar je 16. s 47 točkami. 

»Premor v koledarju ni bi mogel priti v boljšem trenutku. Dal mi je čas, da sem si opomogel po tem, ko sem si polomil rebra na Sardiniji in nato z bolečinami dirkal še v Trentinu, zato sem prve tedne izkoristil za okrevanje. Zdaj se pripravljamo na drugi del sezone in počutim se dobro. Pretekli teden sem veliko časa preživel v Italiji, na testiranjih in pri iskanju manjših izboljšav. Zdi se mi, da smo naredili nov korak v pravo smer. Še vedno gradimo, vendar vem, česa sem sposoben, in ob sebi imam dobro ekipo. Vsi zelo trdo delamo in vemo, kaj je mogoče doseči, zato je cilj od tu naprej voziti tako, kot znam, in se na motorju zabavati,« je za Yamahino stran povedal Gajser.

Prva vožnja za VN Francije bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10.

