Tim Gajser na Portugalskem peti v kvalifikacijah

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Yamaha) je v kvalifikacijah pred veliko nagrado Portugalske v svetovnem prvenstvu razreda MXGP v Aguedi zasedel peto mesto. Najboljši je bil vodilni v skupnem seštevku sezone Belgijec Lucas Coenen (KTM). Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar (KTM) je bil 11.

Coenen je kvalifikacijsko dirko dobil pred Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (Honda), ki je tudi najbližji zasledovalec Belgijca v skupnem seštevku. Tretji je bil Španec Ruben Fernandez (Honda), pred Gajserjem je končal še branilec naslova Francoz Romain Febvre (Kawasaki).

Slovenski as je na petem mestu po 13 krogih za Coenenom zaostal dobre pol minute, Pancar je, kot še kar nekaj drugih dirkačev, zaostal za krog. Gajser je s petim mestom osvojil šest točk za SP, ki jih v kvalifikacijah osvoji prva deseterica, Pancar je za las ostal brez.

Coenen je tako za točko povečal naskok pred Herlingsom v skupnem seštevku sezone, kjer ima zdaj 459 točk, Herlings je pri 402. Febvre ima na tretjem mestu 354, Gajser pa na četrtem 335 točk. Pancar je ostal na 15. mestu s 119 točkami. Prva dirka razreda MXGP se bo v nedeljo začela ob 15.15, druga bo na sporedu ob 18.10.