    Drugi športi

    Gajser skrivnosten: Lahko povem samo to

    Tim Gajser je med vrsticami potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov v ZDA. Poroka prihodnje leto.
    Tim Gajser se veseli nastopa v pokalu narodov. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Tim Gajser se veseli nastopa v pokalu narodov. FOTO: Jože Suhadolnik
    Peter Zalokar
    25. 9. 2025 | 12:07
    25. 9. 2025 | 12:31
    3:40
    A+A-

    Vse kaže, da bo Tim Gajser po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Ob predstavitvi ekipe za pokal narodov, ki bo prihodnji konec tedna v ZDA, je bil petkratni svetovni prvak v motokrosu sicer skrivnosten glede prihodnosti. »Nič ne smem povedati. Pogodbo z ekipo HRC imam do 31. decembra, šele po novem letu boste izvedeli, kaj in kako naprej,« je bil na sedežu AMZS skrivnosten Gajser in na vprašanje, ali bo sprememba, pomenljivo odgovoril: »Sprememba bo. Veselim se nove sezone, v kateri bo cilj osvojitev naslova.« Že nekaj časa ga povezujejo z Yamaho, kjer bo najverjetneje nadaljeval kariero. 

    image_alt
    Tim Gajser naj bi podpisal za nepričakovano moštvo

    »Sezona, v kateri se ti izteka pogodba z moštvom, je veliko bolj stresna kot tista, ko ravno podpišeš za tri leta. Ogromno je bilo sestankov, pogovorov,« je še razkril Gajser, ki je že leta 2015 s Hondo osvojil prvenstvo MX2.

    Slovensko reprezentanco, ki jo kot selektor vodi Sašo Kragelj, bosta poleg Gajserja v Crawfordsvillu v Indiani zastopala še Jan Pancar in Jaka Peklaj. Omenjena trojica je pred letom v Matterley Basinu v Angliji dosegla zgodovinsko sedmo mesto, Gajser pa je bil najboljši v obeh vožnjah. »Mislim, da imamo zelo dobro ekipo. Z nekaj sreče lahko morda posežemo še stopničko višje,« se olimpijskih iger za motokrosiste, kot se je izrazil, veseli Gajser, ki je bil na zadnji dirki svetovnega prvenstva v Avstraliji tretji. 

    image_alt
    Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

    Slovenska reprezentanca, od leve Tim Gajser, Jaka Peklaj, Jan Pancar in Sašo Kragelj. FOTO: P. Z.
    Slovenska reprezentanca, od leve Tim Gajser, Jaka Peklaj, Jan Pancar in Sašo Kragelj. FOTO: P. Z.

    Bil je na odlični poti, da pride do šestega naslova, vendar je na VN Švice grdo padel, nakar je sledila operacija rame in dolgotrajno okrevanje. Vrnil se je po dobrih treh mesecih, vmes je bila lovorika izgubljena, osvojil jo je Romain Febvre pred Lucasom Coenenom. »Vesel sem za Romaina, čakal je deset let na nov naslov, vmes imel veliko poškodb, vendar ni obupal. Privoščil bi tudi Lucasu, ki je moj dober prijatelj,« je razplet pokomentiral Gajser in pohvalil tudi Jana Pancarja, ki je bil na koncu enajsti: »Naredil je še korak naprej, bil prvič na stopničkah na posamični vožnji (Loket, VN Češke; op .p.). Če ne bi bilo zastrupitve na začetku in potem še manjše poškodbe, bi bil še višje.«

    image_alt
    Ob Gajserju in Pancarju na pokal narodov potuje še Jaka Peklaj

    Tudi Peklaj je napredoval in na dveh dirkah v razredu MX2 osvojil točke, zato se Gajser nadeja dobrega rezultata. »Imamo močno zasedbo in na eni tekmi se lahko zgodi marsikaj,« pravi Tiga243, ki med favorite šteje ZDA, Avstralijo, Francijo, Nizozemsko, Španijo in Belgijo. Proga bo neznanka za vse razen gostitelje. »Zato je dobro, da bomo imeli v soboto 40 minut treninga, da se bomo zares dobro spoznali s progo. Kakor sem videl, je zelo hitra in ima trdo podlago, kar je za nas dobro.«

    Gajser je v začetku meseca dopolnil 29 let, julija sta se zaročila s Špelo Motaln, a poroke letos še ne bo: »Načrtujeva jo prihodnje leto po koncu sezone.«

    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gradnja stanovanj

    Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

    Kupnine od prodaj bodo pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.
    Maja Grgič 24. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    DPZ

    DPZ

    Novartis

    Tomaž Gornik, Better

