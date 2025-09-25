Gajser skrivnosten: Lahko povem samo to

Vse kaže, da bo Tim Gajser po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Ob predstavitvi ekipe za pokal narodov, ki bo prihodnji konec tedna v ZDA, je bil petkratni svetovni prvak v motokrosu sicer skrivnosten glede prihodnosti. »Nič ne smem povedati. Pogodbo z ekipo HRC imam do 31. decembra, šele po novem letu boste izvedeli, kaj in kako naprej,« je bil na sedežu AMZS skrivnosten Gajser in na vprašanje, ali bo sprememba, pomenljivo odgovoril: »Sprememba bo. Veselim se nove sezone, v kateri bo cilj osvojitev naslova.« Že nekaj časa ga povezujejo z Yamaho, kjer bo najverjetneje nadaljeval kariero.

»Sezona, v kateri se ti izteka pogodba z moštvom, je veliko bolj stresna kot tista, ko ravno podpišeš za tri leta. Ogromno je bilo sestankov, pogovorov,« je še razkril Gajser, ki je že leta 2015 s Hondo osvojil prvenstvo MX2.

Slovensko reprezentanco, ki jo kot selektor vodi Sašo Kragelj, bosta poleg Gajserja v Crawfordsvillu v Indiani zastopala še Jan Pancar in Jaka Peklaj. Omenjena trojica je pred letom v Matterley Basinu v Angliji dosegla zgodovinsko sedmo mesto, Gajser pa je bil najboljši v obeh vožnjah. »Mislim, da imamo zelo dobro ekipo. Z nekaj sreče lahko morda posežemo še stopničko višje,« se olimpijskih iger za motokrosiste, kot se je izrazil, veseli Gajser, ki je bil na zadnji dirki svetovnega prvenstva v Avstraliji tretji.

Slovenska reprezentanca, od leve Tim Gajser, Jaka Peklaj, Jan Pancar in Sašo Kragelj. FOTO: P. Z.

Bil je na odlični poti, da pride do šestega naslova, vendar je na VN Švice grdo padel, nakar je sledila operacija rame in dolgotrajno okrevanje. Vrnil se je po dobrih treh mesecih, vmes je bila lovorika izgubljena, osvojil jo je Romain Febvre pred Lucasom Coenenom. »Vesel sem za Romaina, čakal je deset let na nov naslov, vmes imel veliko poškodb, vendar ni obupal. Privoščil bi tudi Lucasu, ki je moj dober prijatelj,« je razplet pokomentiral Gajser in pohvalil tudi Jana Pancarja, ki je bil na koncu enajsti: »Naredil je še korak naprej, bil prvič na stopničkah na posamični vožnji (Loket, VN Češke; op .p.). Če ne bi bilo zastrupitve na začetku in potem še manjše poškodbe, bi bil še višje.«

Tudi Peklaj je napredoval in na dveh dirkah v razredu MX2 osvojil točke, zato se Gajser nadeja dobrega rezultata. »Imamo močno zasedbo in na eni tekmi se lahko zgodi marsikaj,« pravi Tiga243, ki med favorite šteje ZDA, Avstralijo, Francijo, Nizozemsko, Španijo in Belgijo. Proga bo neznanka za vse razen gostitelje. »Zato je dobro, da bomo imeli v soboto 40 minut treninga, da se bomo zares dobro spoznali s progo. Kakor sem videl, je zelo hitra in ima trdo podlago, kar je za nas dobro.«

Gajser je v začetku meseca dopolnil 29 let, julija sta se zaročila s Špelo Motaln, a poroke letos še ne bo: »Načrtujeva jo prihodnje leto po koncu sezone.«