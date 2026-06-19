Gajser se vrača na dirkališče iz otroštva

Deveto dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu bo gostil italijanski Montevarchi. V razredu MXGP bosta nastopila Tim Gajser in Jan Pancar, v razredu MX2 pa bo prve letošnje točke v razredu MX2 lovil Jaka Peklaj.

Gajser (Yamaha) je četrti v skupnem seštevku (294 točk), pred njim so Lucas Coenen (KTM, 404), Jeffrey Herlings (Honda, 342) in branilec naslova Romain Febvre (Kawasaki, 310), Pancar je s 83 točkami 15.

»Prost konec tedna je bil dober. Opravili smo nekaj testiranj in šli na Hrvaško na Špelin rojstni dan (zaročenka Špela Motaln; op. p.), kar je bilo lepo. Po treh dirkah zapored je bil odmor dobrodošel, a vseeno sem trdo treniral in opravili smo tudi nekaj testov. Veliko pozornosti sem namenil tudi regeneraciji, ki zdaj poteka bolje; počutim se precej bolje. Menim, da bom v Montevarchiju lahko dirkal brez večjih bolečin, zato sem optimističen,« pravi Gajser, ki mu prizorišče ni tuje ...

Gajser progo pozna. FOTO: Yamaha Racing

»Tam sem že večkrat nastopal – nekaj dirk italijanskega prvenstva in tudi nekaj dirk, ko sem bil še otrok. Vidim, da so naredili nekaj sprememb, zato bi moralo biti dobro. Za veliko nagrado je to majhna proga, a upam, da jo bodo dobro pripravili. Želim si predvsem uživati in se zabavati na motorju. Vem, česa sem zmožen, vendar je zame najpomembnejše, da uživam v vožnji, saj vem, da sem lahko res hiter in v ospredju, ko se dobro počutim in se zabavam,« je povedal petkratni svetovni prvak Gajser.

Prva vožnja dirke za VN Italije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga se bo začela ob 17.10.