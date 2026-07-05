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Tim Gajser na prvi progi prehitel 12 tekmecev, Jan Pancer pa šest

Slovenska motokrosista sta v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedla šesto in 12. mesto.
Tim Gajser je prvo vožnjo v Južni Afriki izpeljal brez padca in si privozil lepo izhodišče za naskok na zmagovalni oder. FOTO: Valerio Origo/Zuma Press Wire Via Reuters Conn
Galerija
Tim Gajser je prvo vožnjo v Južni Afriki izpeljal brez padca in si privozil lepo izhodišče za naskok na zmagovalni oder. FOTO: Valerio Origo/Zuma Press Wire Via Reuters Conn
Š. R., STA
5. 7. 2026 | 13:18
1:15
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Slovenski motokrosist Tim Gajser (Yamaha) je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel šesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) pa 12. mesto.

S prvo vožnjo je najbolje opravil vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva Belgijec Lucas Coenen (KTM). Za njim sta se uvrstila Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) in Francoz Romain Febvre (Kawasaki).

Gajser, sicer štirikratni svetovni prvak v elitnem motokrosističnem razredu v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, je na sobotnih kvalifikacijah zasedel deveto, Pancar pa 18. mesto.

Današnja druga vožnja se bo začela ob 15.10.

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Tim GajsermotokrosMXGPJan PancarJužna Afrika

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