Tim Gajser na prvi progi prehitel 12 tekmecev, Jan Pancer pa šest

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Yamaha) je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel šesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) pa 12. mesto.

S prvo vožnjo je najbolje opravil vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva Belgijec Lucas Coenen (KTM). Za njim sta se uvrstila Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) in Francoz Romain Febvre (Kawasaki).

Gajser, sicer štirikratni svetovni prvak v elitnem motokrosističnem razredu v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, je na sobotnih kvalifikacijah zasedel deveto, Pancar pa 18. mesto.

Današnja druga vožnja se bo začela ob 15.10.