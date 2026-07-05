Tim Gajser na prvi progi prehitel 12 tekmecev, Jan Pancer pa šest

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Slovenski motokrosist Tim Gajser (Yamaha) je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel šesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) pa 12. mesto.
S prvo vožnjo je najbolje opravil vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva Belgijec Lucas Coenen (KTM). Za njim sta se uvrstila Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) in Francoz Romain Febvre (Kawasaki).
Gajser, sicer štirikratni svetovni prvak v elitnem motokrosističnem razredu v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, je na sobotnih kvalifikacijah zasedel deveto, Pancar pa 18. mesto.
Današnja druga vožnja se bo začela ob 15.10.
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