Tim Gajser opozoril nase že v prvem dejanju po vrnitvi

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) se je po skoraj štirih mesecih odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na tekmovališča svetovnega prvenstva razreda MXGP. V kvalifikacijah švedske velike nagrade v Uddevalli je petkratni svetovni prvak zasedel tretje mesto.

Slovenski zvezdnik, ki je v tej sezoni odpeljal le pet dirk in pol, je do Švedske izpustil devet preizkušenj na najvišji ravni, vseeno pa do te dirke s 305 točkami ostal med deseterico v skupnem seštevku, kjer sta po 15 dirkah v daleč najboljšem položaju Francoz Romain Febvre (Kawasaki) s 734 točkami in Belgijec Lucas Coenen (KTM), ki zaostaja devet točk.

Tim Gajser FOTO: Leon Vidic

Gajser pa je takoj po vrnitvi pokazal dobro pripravljenost in kvalifikacije končal le za Febvrejem in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki se je pred kratkim vrnil po poškodbi. Coenen je bil tokrat šesti. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je v tej sezoni nekajkrat opozoril nase, je bil tokrat spet med deseterico, končal je na osmem mestu. V skupnem seštevku pred to dirko je bil na 12. mestu z 246 točkami.

V nedeljo bo zanimivo

Jaka Peklaj (Husqvarna) je bil v kvalifikacijah razreda MX2 24. med 26. tekmovalci. V razredu MXGP bo v nedeljo prva vožnja na sporedu ob 14.15, druga pa ob 17.10. Karavano sicer naslednja dirka čaka že prihodnji konec tedna v nizozemskem Arnhemu.