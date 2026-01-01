Tim Gajser po dvanajstih letih zamenjal ekipo

Dan potem, ko so pri Hondi tudi uradno potrdili odhod Tima Gajserja, so se oglasili pri Yamahi in na prvi dan v letu 2026 potrdili, da bo slovenski petkratni svetovni prvak v motokrosu po novem vozil za njihovo tovarniško ekipo.

Gajser je za Hondo vozil 12 let in bil v kraljevskem razredu MXGP najboljši v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2. V karieri je s Hondo slavil na 47 velikih nagradah v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad.

Izjemna pričakovanja imajo od Gajserja zdaj tudi v ekipi Monster Energy Yamaha Factory MXGP. Devetindvajsetletni Slovenec bo nastopal z dirkalnim motociklom YZ450FM, skupaj z Maximeom Renauxom pa pri Yamahi napovedujejo eno najmočnejših dirkaških zasedb v zgodovini.

»Gajser prinaša zavidljivo število uspehov in izkušenj v družino Yamaha, saj je že dokazal, da je eden najbolj uspešnih dirkačev svoje generacije,« so zapisali v novi ekipi, kjer želijo svoji okrepitvi omogočiti boj za nove naslove.

»Zelo sem vesel, da sem se pridružil družini Yamaha. Po več kot desetletju z isto blagovno znamko je vznemirljivo začeti novo poglavje in takšna sprememba prinaša svežo motivacijo. Komaj čakam, da se preizkusim na novem motociklu! Moja prva prioriteta bo, da se čim hitreje udobno počutim na njem. Komaj čakam na izziv,« pri Yamahi povzemajo Gajserja.

Lani se je Tim Gajser po poškodbi hitro vrnil na svetovni vrh. FOTO: Hondaproracing.com

Ta si želi za novo sezono predvsem zdravje, dobro formo in uživati na dirkah. »Pripravljen sem dati vse od sebe in upam, da bomo lahko tekmovali za naslov.«

»Dirkač njegovega kalibra ne prinaša le velike zapuščine svojih uspehov, temveč tudi neprimerljivo stopnjo profesionalizma in predanosti svoji obrti. Njegov prihod prinaša tudi nov zagon, energijo in motivacijo. To predstavlja vznemirljivo novo poglavje za vse, ki sodelujejo v tem projektu. Prepričani smo, da mu bomo lahko ponudili najboljšo platformo z motociklom YZ450FM in našo ekipo, da skupaj osvojimo naslov svetovnega prvaka,« pa meni vodja ekipe Alexandre Kowalski.