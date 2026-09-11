Težave Tima Gajserja, že je končal sezono

Slovenski motokrosist zaradi poškodbe reber ne bo nastopil na zadnjih dveh dirkah svetovnega prvenstva, izpustil bo tudi pokal narodov. Za Tima Gajserja se je prva sezona z Yamaho končala predčasno. Petkratni svetovni prvak zaradi poškodbe reber ne bo nastopil na zadnjih dveh preizkušnjah svetovnega prvenstva v Šanghaju in Avstraliji, prav tako ga ne bo na pokalu narodov.

Gajser se je poškodoval na dirki na Nizozemskem, a je kljub bolečinam minuli konec tedna nastopil še v Turčiji in osvojil četrto mesto. Po vrnitvi v Slovenijo so dodatni pregledi pokazali, da se je poškodba poslabšala. Nadaljevanje sezone bi predstavljalo preveliko tveganje, zato se je skupaj z moštvom odločil, da se bo posvetil okrevanju.

S tem bo Slovenija oslabljena tudi na pokalu narodov, na katerem bi branila lansko peto mesto.

Za Gajserja se tako nekoliko grenko končuje prvo leto pri tovarniškem moštvu Monster Energy Yamaha Factory. Čeprav z novim motociklom ni dosegel zmage, je bil petkrat na odru za zmagovalce, še osemkrat pa je osvojil četrto ali peto mesto. Pred zadnjima dirkama je tretji v skupnem seštevku.

Petkratni svetovni prvak ima v karieri 52 zmag na dirkah za svetovno prvenstvo. Zdaj bo v ospredju okrevanje, da bi lahko novo sezono pričakal brez posledic poškodbe.