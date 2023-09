Tim Gajser prvič v letošnji sezoni na vrhu

Slovenski motokrosistični šampion Tim Gajser (Honda) je zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo razreda MXGP v Turčiji. V prvi vožnji v Afyonkarahisarju je bil drugi, drugo pa je dobil in se tako prvič v sezoni zavihtel na zmagovalni oder. Zanj je to prva zmaga po natančno letu dni.

Za Gajserja je bila današnja dirka šele šesta po vrnitvi na motor po zlomu stegnenice, današnja zmaga pa tudi prva uvrstitev na oder za zmagovalce. Nazadnje je na najvišji stopnici stal prav pred letom dni na istem prizorišču, ko je uspešno končal lansko sezono, v kateri je postal prvak. Skupno je že njegova 44. zmaga na dirkah za svetovno prvenstvo v obeh razredih.

»To je bi sijajen konec tedna. Že včeraj sem se dobro počutil, danes pa sem v prvi vožnji morda čutil malo utrujenosti in bolečin v rokah, zato nisem tvegal vsega. V drugi mi je šlo odlično, privozil sem si lepo prednost, pa potem naredil napako in padel. A sem bil dovolj spredaj, da sem ostal na prvem mestu,« je v prvi izjavi za prireditelje dirke dejal Gajser in dodal: »Super se je vrniti na vrh, dolgo sem čakal na to. Hvala vsem v ekipi Honda, ki res trdo delajo, in hvala vsem navijačem v Sloveniji.«

V razredu MX2 sta danes nastopila dva slovenska motokrosista, Jan Pancar je zasedel 12., Jaka Peklaj pa 16. mesto.

Naslednja preizkušnja bo čez 14 dni v italijanski Maggiori.