Tim Gajser s petega mesta v boj za stopničke

Belgijec Lucas Coenen (KTM) je zmagovalec prve vožnje velike nagrade Latvije v svetovnem prvenstvu motokrosistov v razredu MXGP. Tim Gajser (Yamaha) je zasedel peto mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) pa je bil 14.

Na mivkasti podlagi v Kegumsu je pričakovano prevladoval Coenen, ki je kljub težavam s sklopko vodil od starta do cilja in še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Mladi Belgijec je v dosedanjem poteku sezone zbral 379 točk. Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) je bil v prvi vožnji tretji in zaostaja 37 točk. Drugo mesto v prvi vožnji je pripadlo še enemu specialistu za mivkasto podlago, Nizozemcu Kayu de Wolfu (Husqvarna).

Gajser je imel po kvalifikacijah sedmo najboljše izhodišče, po startu pa je v prvem krogu vozil na osmem. Nato je hitro pridobil dve mesti, nato še eno, višje pa zavoljo velikega zaostanka ni mogel.

Ciljno črto je s 35 sekundami zaostanka prečkal kot peti in osvojil novih 16 točk v seštevku. Zdaj ima 276 točk in ostaja na četrtem mestu.

Pancar je bil po startu pri repu uvrščenih na 19. mestu med 26 dirkači, v nadaljevanju pa je pridobival in na koncu zasedel solidno 14. mesto na podlagi, ki mu ne ustreza najbolj. Skupno je Pancar ostal na 17. mestu, v sezoni je zbral 68 točk.

Druga vožnja v Kegumsu bo na sporedu ob 16.15.