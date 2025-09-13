Tim Gajser še korak naprej, v kvalifikacijah hitrejši le Jeffrey Herlings

Slovenski motokrosist v razredu MXGP Tim Gajser je v kvalifikacijah za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju zasedel drugo mesto. Slavil je Nizozemec Jeffrey Herlings. Tretje mesto je pripadlo vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Francozu Romainu Febvru. Drugi Slovenec Jan Pancar je končal brez točk na 13. mestu.

Gajser je bil že na obeh treningih blizu najboljšim, tudi po startu kvalifikacij je bil le za Herlingsom. V zadnjem delu je imel podoben ritem kot vodilni, a ga ni mogel ogroziti. Ciljno črto je prečkal dobro sekundo za Nizozemcem.

V boju za naslov je nekaj pomembnih točk pridobil Febvre. Slednji je s tretjim mestom osvojil osem točk, njegov edini tekmec iz Belgije Lucas Coenen pa štiri za sedmo mesto. Razlika je tako s 26 narasla na 30 točk (893-863). Do konca SP je na voljo le še 110 točk.

Drugi Slovenec na dirki Pancar je bil vso dirko na robu deseterice, ki dobi točke za SP, a je naposled ostal brez njih na 13. mestu.

V seštevku je Gajser, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil devet dirk oziroma slabo polovico sezone, deveti v seštevku s 420 točkami, Pancar je enajsti, ostal je pri 299 točkah.

Dirki razreda MXGP bosta v nedeljo ob 7.15 in 10.10, eno uro prej bosta še obe preizkušnji v MX2.

Svetovno prvenstvo se bo končalo naslednji teden z veliko nagrado Avstralije v Darwinu.