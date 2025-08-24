  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Tim Gajser se počasi, toda zanesljivo vrača

    Slovenski as motokrosa opozoril nase tudi na Nizozemskem, naslednja dirka bo čez 14 dni v Turčiji.
    Tim Gajser je tokrat pristal na četrtem mestu. FOTO: Honda
    Galerija
    Tim Gajser je tokrat pristal na četrtem mestu. FOTO: Honda
    Š. R., STA
    24. 8. 2025 | 17:30
    24. 8. 2025 | 18:42
    2:17
    A+A-

    Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v nizozemskem Arnhemu osvojil četrto mesto v razredu MXGP, potem ko je bil šesti v prvi in tretji v drugi vožnji. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je prvo vožnjo predčasno končal na 34. mestu, v drugi pa ni nastopil. Zmagal je domačin Jeffrey Herlings. Gajser je ta konec tedna vozil na drugi dirki po vrnitvi po poškodbi.

    image_alt
    Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

    Prvo vožnjo je začel na četrtem mestu v uvodnih krogih, se sredi vožnje prebil na tretje, a ga je nato najprej prehitel vodilni v seštevku sezone Francoz Romain Febvre, nekaj krogov pozneje pa sta mimo njega prišla še Italijan Andrea Bonacorsi in Belgijec Lucas Coenen.

    Druga vožnja se je za Gajserja končala še bolje

    Druga vožnja se je za Gajserja končala še bolje. Po nekaj krogih se je prebil na drugo mesto, potem tam vztrajal skoraj do konca, a ga je podobno kot v prvi spet lovil in ujel Coenen. Gajser je tako tri kroge pred koncem pristal na tretjem mestu, a ga je zadržal do konca.

    image_alt
    V Ljudskem vrtu znova nasmehi, trenerja že imajo

    V zadnjih krogih je Coenen lovil tudi vodilnega Herlingsa; če bi ga prehitel, bi dobil dirko, tako pa je ostal na skupno drugem mestu. Je pa zmanjšal zaostanek v SP, saj je Febvre drugo vožnjo končal šele na osmem mestu, v seštevku dirke je bil peti za Gajserjem.

    V skupnem seštevku je zdaj Febvre pri 835 točkah, Coenen jih ima 834. Gajser je prehitel Švicarja Jeremyja Seewerja in je s 368 točkami deveti. Pancar je ostal pri 277 točkah na 11. mestu. Naslednja dirka, do konca sezone so ostale le še tri, bo v Turčiji v Afyonkarahisarju čez 14 dni.

