Tim Gajser tretji v kvalifikacijah na Sardiniji

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na kvalifikacijah za dirko svetovnega prvenstva na Sardiniji danes osvojil tretje izhodišče. Najboljši je bil Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi pa svetovni prvak Francoz Romain Febvre. Drugi slovenski predstavnik v elitnem motokrosističnem razredu MXGP Jan Pancar je bil 23.

Belgijec Lucas Coenen, vodilni v seštevku sezone, je bil peti, Francoz Tom Vialle, ki je v SP mesto za njim, pa je v kvalifikacijah osvojil četrto mesto za Gajserjem. Gajser bo tako na preizkušnji na Sardiniji imel novo priložnost za stopničke. Odkar je zamenjal ekipo in nastopa za Yamaho, je na treh letošnjih dirkah že dvakrat končal na tretjem mestu, v Španiji in na prejšnji dirki v Švici.

V seštevku sezone je Gajser na četrtem mestu, z današnjimi petimi točkami je zdaj pri 124 in deset zaostaja za Herlingosm. Coenen jih ima 142, Vialle pa 136. Tik za Gajserjem je s 122 Febvre. Pancar v kvalifikacijah v sezoni 2026 še ni prišel do točk, ki jih dobi prvih deset, z dosežki na dirkah pa je po treh preizkušnjah pri 32 točkah, kar ga trenutno uvršča na 15. mesto.

Prva vožnja dirke za VN Sardinije na progi Le Dune v Riola Sardu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10.