Tim Gajser v Belgiji padel in se prebijal iz ozadja

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v belgijskem Lommelu osvojil 15. mesto, potem ko je bil 15. v prvi in 13. v drugi vožnji. Zmagal je Francoz Romain Febvre. V razredu MX2 je Jan Pancar končal na 26. mestu.

V belgijskem Lommelu je bila 13. dirka sezone svetovnega prvenstva, a za svetovnega prvaka iz sezone 2022 Gajserja šele druga, potem ko se je prejšnji teden uspešno vrnil v karavano po februarski hudi poškodbi. V kvalifikacijah je bil v soboto deseti, danes pa je v v prvi vožnji v uvodnih krogih padel in zaradi tega izgubil precej mest. V nadaljevanju dirke se je uspešno prebijal iz ozadja in se hitro prebil med dobitnike točk, nazadnje pa je bil 15. Vožnjo je dobil Febvre pred Nizozemcem Glennom Coldenhoffom in vodilnim v seštevku sezone Špancem Jorgejem Pradom.

Tim Gajser FOTO: Honda Racing

Tudi v drugi Gajser ni bil v ospredju, na koncu je iztržil 13. mesto, kar je v seštevku dikre pomenilo 15. mesto in 14 točk za SP. V boju za zmago je v tej vožnji sicer slavil Prado, toda ker je Febvre prišel do drugega mesta, je bilo to dovolj za slavje Francoza, kar je zanj četrta zaporedna dobljena dirka v sezoni. Tretji v vožnji in na dirki je bil Coldenhoff. V SP se razmerje moči ni bistveno spremenilo; Prado je v primerjavi z zasledovalci izgubil le dve točki, tako da njegova prednost zdaj znaša 99 točk (665-566). Drugi je Febvre, tretji pa Švicar Jeremy Seewer (506). Gajser je z 48 točkami 24.

Pancar ostal brez točk

V razredu MX2 je slavil Belgijec Jago Geerts pred rojakom Lucasom Coenenom, tretji je bil Nemec Simon Längenfelder. Slovenski predstavnik v tem razredu Jan Pancar je tokart ostal brez točk za SP, potem ko je bil 21. v prvi in 23. v drugi vožnji, skupno pa 26. V SP vodi danes sicer le sedmi Italijan Andrea Adamo (564), Geerts je drugi (551). Pancar je prvič v sezoni ostal povsem brez točk, a je v seštevku še obdržal deseto mesto (253). Naslednja dirka bo preizkušnja v finski Vanti že naslednji teden.