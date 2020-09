Tim Gajser v boj za vrh, a v prvi vožnji daleč od njega

Ob 13. uri se je začela deveta dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP. Tim Gajser na Veliki nagradi Lombardije v Mantovi, uvodni od treh dirk na istem prizorišču, poleg prve zmage v sezoni napada tudi skupno vodstvo v globalnem seštevku, Italijan Antonio Cairoli ima namreč 285 točk, slovenski as sedem manj.



Gajser prve od dveh dirk ni najbolje začel, po petih krogih je bil šele na 12. mestu, skoraj pol minute za vodilnim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem. V treh naslednjih krogih je pridobil dve mesti, a je zaostajal že 40 sekund za Seewerjem. Po dvanajstih krogih je Tim Gajser pridobil še eno mesto, počasi se je vzpenjal, bil je osmi. Na tem mestu je uvodno dirko tudi končal, zmagal je Seewer pred Špancem Jorgejem Prado in Cairolijem. Po prvi vožnji je razmerje točk med Cairolijem in Gajserjem 305-291 v prid Italijana, na tretjem mestu je zdaj Seewer.