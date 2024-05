Tim Gajser v Nemčiji lovi Cairolija, obeta se še ena blatna dirka

V nadaljevanju preberite:

Pet od dosedanjih sedmih dirk svetovnega prvenstva v motokrosu je dobil branilec naslova Jorge Prado. Tim Gajser samo zadnjo v Franciji, pa še to naknadno, potem ko so diskvalificirali dva tekmeca, ki sta bila pred njim v drugi vožnji. Pa vseeno ima slovenski as pet točk prednosti v skupnem seštevku. Razlog? Več jih je zbral v kvalifikacijah in v 14 vožnjah pokazal večjo stalnost. Kaj šele bo, ko bo začel serijsko zmagovati? Priložnost za začetek niza bo imel konec tedna na svojem priljubljenem dirkališču.

Kaj je Gajser povedal pred VN Nemčije, kakšne so razlike pri vrhu, kdo je že zmagoval v Teutschenthalu? Kakšna je vremenska napoved in kakšen je urnik tekem?