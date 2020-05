FOTO:Tim Gajser: Več sem v fitnesu kot na motorju

Ljubljana



Tim in njegova srčna izbranka Špela, ki se je že navadila na svojo hondo, veliko časa posvečata tudi urejanju in vzdrževanju hiše. FOTO: osebni arhiv



Nizozemec Jeffrey Herlings in vodilni po dveh dirkah svetovnega prvenstva je Gajserjev največji tekmec. FOTO: KTM



Tim Gajser že močno pogreša zmage in slavja s svojimi navijaači. FOTO: Matej Družnik/Delo



- Slovenski motokrosistje po lanskem naslovu svetovnega prvaka letos pričakoval ogorčen boj z največjimi imeni razreda MXGP, potem pa je novi koronavirus povsem ohromil šport. Kot pravi v pogovoru za STA, si dirk brez svojih navijačev ne predstavlja, a razume, da je to morda edina rešitev za nadaljevanje sezone.Trenutno je dirkanje prisilno postavljeno na stran, kar pa ne pomeni, da 23-letnik počiva. V slabih dveh mesecih je skupaj z dekletomurejal in vzdrževal hišo, ostajal doma ter v naravi in se posvečal predvsem kondicijskim treningom. Malo za šalo, malo zares pravi, da se več z motorjem vozi njegovo dekle.»Špela ima svoj motor, svojo Hondo, s katero se že kar dobro vozi. Vseeno pa mislim, da tekmovala ne bo,« je v smehu pogovor za STA začel svetovni prvak v razredu MXGP, ki si zahtevnega obdobja ne more predstavljati brez svojega dekleta.»Dejansko ves čas skrbi zame in kuha. Tudi v karanteni je bilo tako. Sam nisem za kuhanje, če pa pripravimo kaj na žaru, tudi jaz kaj popečem. Bolj ji pomagam pri opravilih doma, saj poleg treningov drugih obveznosti nimam,« na to temo dodaja 23-letni dirkač, ki se še vedno ni povsem privadil na trenutne razmere.»Občutek je čuden, saj sem v tem času vsak vikend navajen biti v drugem delu Evrope ali sveta. Ampak privadil sem se in skušal to storiti čim prej, vseeno pa upam, da bodo tekme kmalu nazaj. Želim si tekmovati in komaj čakam, da se vrnem na stezo,« pravi Gajser.Treningi je prilagodil pogojem, a kljub vsemu presenetljivo malo časa preživi na motorju. »Doma imam fitnes, tako da treningi tam potekajo normalno. Na motorju sem minimalno, enkrat na teden, ravno toliko, da ohranjam občutek na njem oziroma da nisem bil mesec in pol brez. Več delam v fitnesu, tečem in kolesarim,« o drugačnem vsakdanu razlaga trikratni svetovni prvak iz let 2015 (MX2), 2016 in 2019.Letošnjo sezono je, kot eden redkih športnikov, ki jim je bilo to omogočeno, lahko začel, a so hitro sledile številne odpovedi. »Odpeljali smo sicer prvi dve veliki nagradi, ampak tega res nisem pričakoval. Niti sanjalo se mi ni, da bo premor tako dolg in najbrž bo tako še nekaj mesecev,« pravi Gajser, ki upa, da se bo sezona nadaljevala 5. julija v Rusiji, četudi so razmere zaradi novega koronavirusa tam vse slabše.Na nadaljevanje sezone Gajser upa predvsem zaradi dobrega uvoda v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. »Zelo dobro sem bil pripravljen za uvodne tekme, hitrost je bila takoj prava. Nekaj malega je bilo napak, ampak sem zadovoljen, kako sta se prvi dve dirki razpletli. Zato nisem bil vesel, ker so prekinili sezono, saj sem ravno začel prihajati v pravi ritem,« pravi na koncu drugi tako v Matterley Basinu kot Valkenswaardu. Obakrat je zaostal le za Nizozemcemin je v skupnem seštevku drugi s 85 točkami, devet za Herlingsom.Na vprašanje, ali se sliši s tekmeci, se je le nasmejal in dejal, da si vsi želijo skriti, kako trenirajo. »Zato nima smisla komunicirati o treningih. Nimamo kontaktov. Vsak se želi le po svojih najboljših močeh pripraviti na nadaljevanje sezone in biti kar najbolje pripravljen.«Po drugi strani je s svojim moštvom v stiku ves čas, predvsem z mehaniki in fizioterapevtom. Glavna tema pogovorov so napotki za trening in skrb za predstavnike moštva, saj jih večina prihaja iz Italije. Pravi, da se je življenje za vse zelo spremenilo.»Treba je gledati pozitivno, četudi so nam na nek način vsi ti ukrepi preprečevali svoboščine. Ritem življenja je bil neverjeten. Nikoli ni bilo časa. Imel si svoj ritual, naporen kot vedno, tempo pa je bil iz leta v leto večji. Zdaj se je vse nekoliko umirilo, ljudje so začeli uživati v drugih stvareh in drugače gledajo na življenje, kar je pozitiven izvleček iz vsega slabega.«Neprijeten del koronakrize je tudi finančni izpad prihodkov na vseh ravneh, ne le v športu. »Zasledil sem, kako je v vseh športih. Nogomet se ne igra, motokrosa ni, vse se je ustavilo, zato je normalno, da prihaja do teh odločitev. Glede financ moram reči, da je pri nas oziroma pri meni vse normalno in v redu,« je dodal Gajser, ki za zdaj ni bil seznanjen s krčenjem plač.Kljub temu da v zadnjih mesecih ni bilo dirk in bo tako vsaj do julija, se zdi, da v sezoni ne bo odpadlo veliko preizkušenj. Bo pa ritem posledično neizprosen, saj si bodo dirke sledile iz nedelje v nedeljo. »Kaj drugega kot organizacija osmih zaporednih vikendov z dirkami jim niti ne preostane. Če bo obstal koledar, ki so ga prilagodili nazadnje, časa za počitek pravzaprav ne bo, zato bom skušal biti kar najbolje pripravljen, da bom zdržal ta tempo,« je odločen Gajser, ki sicer velja za enega najbolj fizično močnih dirkačev.Številne zaporedne dirke bi tako lahko bile njegova prednost. »Ogromno časa posvečam fizični pripravi, ker mislim, da je eden pomembnejših dejavnikov v športu. Če si fizično močan, lahko iztisneš iz sebe še kanček več od tistih, ki morda na koncu dirk niso tako sveži. Upam, da bo to moja prednost in da se bodo naporni treningi obrestovali.«Če je kot športnik vajen garanja, pa kot pravi, ni vajen praznih tribun. »Čudno bo dirkati pred praznimi tribunami. Na vsaki veliki nagradi je bilo po 20, 30.000 gledalcev ali celo več, ki so ustvarili izjemno vzdušje. Ta vse bo to nekaj novega. Če ne bo druge rešitve, da rešimo sezono, je to pač nujen korak,« je dejal Gajser, ki bo posebej pogrešal morje rumenih in rdečih majic, ki jih nosijo njegovi privrženci.