Tina Čelik se je z novim državnim rekordom prebila v polfinale

Slovenska plavalka Tina Čelik si je v dopoldanskih kvalifikacijah na evropskem prvenstvu v Parizu z novim državnim rekordom na 100 m prosto (1:07,54) zagotovila nastop v polfinalu. Od naših sta plavala tudi Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan, ki pa sta obstala v kvalifikacijah.

Čelikova je državni rekord izboljšala za 36 stotink sekunde, pred tem je bil od leta 2020 v lasti Tjaše Vozel (1:07,90). Slovenska reprezentantka je imela skupno 14. dosežek v predtekmovanju, s čimer si je 25-letnica zagotovila nastop v večernem polfinalu šestnajsterice, ki bo na sporedu ob 18.54.

»V bistvu sem imela ta rekord že nekaj časa ogledan. Zelo sem si ga želela. Nekajkrat sem bila zelo blizu, tako da sem nekako vedela, da je zdaj dosegljiv. Glede na občutke sem po svoje pričakovala takšen čas, saj sem plavala po načrtih. Zelo sem vesela, da mi je uspelo,« je bila dobre volje Čelikova, ki bo skušala v polfinalu ponoviti dober nastop. »Upam, da me bo ta energija ponesla še za kakšno desetinko.«

Najboljši evropski plavalci (na fotografiji Leon Marchand) se v teh dneh merijo v Parizu. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

V bazenu tudi Sašo in Primož

Boškan je na 800 metrov prosto plaval 8:05,41 minute, s čimer je izboljšal svoj prijavljeni čas (8:08,95). Na koncu je to zadoščalo za 23. mesto med 35 plavalci. Šenica Pavletič je 200 m hrbtno preplaval v času 1:59,64, kar je bilo v tej disciplini dovolj za skupno 28. mesto med 39 plavalci.

Čelikovo v nadaljevanju EP čaka še nastop na 50 m prsno (sobota), Boškana na 200 m (četrtek) in 400 m prosto (nedelja), Šenico Pavletiča pa prav tako na 200 m prosto in 100 m hrbtno (sobota).

Uvodne nastope je medtem odpovedala najboljša slovenska plavalka Neža Klančar. Včeraj bi morala nastopiti v predtekmovanju na 100 m prosto, danes pa še na 50 m delfin, vendar ji je udeležbo tik pred zdajci preprečila bolezen.

Po odpovedi obeh disciplin je vprašljiv tudi njen petkov nastop na 50 m prosto. Na tej razdalji je pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu s šestim mestom dosegla uspeh kariere.