Tina Mrak: Jadranje postaja hitrejše, dražje – in ne nujno bolj enakopravno

V Portorožu se je začel 470 Open European Trophy & Master's Cup, veteransko prvenstvo razreda, ki je pomembno zaznamoval tudi zgodovino slovenskega jadranja. Za Tino Mrak številka 470 pomeni precej več kot ime jadrnice, ta zanjo pomeni štiri nastope na olimpijskih igrah, 14 let vrhunskega športa, evropske naslove, bron s svetovnega prvenstva in nešteto ur na morju. Z Veroniko Macarol sta vrsto let sodili v svetovni vrh, nato pa je Mrakova po spremembi olimpijskega programa v mešanem 470 začela novo zgodbo z Jakobom Božičem.