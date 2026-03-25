Tina piše scenarij za hollywoodski film (VIDEO, FOTO)

Tina Šutej že od sedmega leta, odkar se ukvarja z atletiko, kljubuje zakonom fizike, v zadnjih letih pa tudi zakonom narave. Človek mora biti zares predan športu, če v 15 letih profesionalne kariere ne osvoji kolajne, a ne obupa. Vztrajnost se je Ljubljančanki obrestovala. Od 32. leta je osvojila že osem odličij na velikih tekmovanjih, prvega in zadnjega v Torunju, kjer je bila v nedeljo druga na dvoranskem evropskem prvenstvu.

Kje so meje članice AD Kladivar in varovanke Milana Kranjca? Bo poskusila še na petih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu? Kaj je povedala Ljubljančanka na začasnem delu v Celju?