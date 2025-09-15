  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Tina Šutej brez težav v finale svetovnega prvenstva

    Slovenska rekorderka v skoku s palico zanesljivo v sredin finale. Dodaja, da bodo tam vse tekmovalke konkurenčne v boju za medaljo.
    Tina Šutej je v kvalifikacijah v prvo preskočila vse višine. FOTO: Issei Kato/Reuters
    Galerija
    Tina Šutej je v kvalifikacijah v prvo preskočila vse višine. FOTO: Issei Kato/Reuters
    M. R., STA
    15. 9. 2025 | 09:13
    15. 9. 2025 | 09:13
    3:07
    A+A-

    Slovenska rekorderka Tina Šutej si je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu v kvalifikacijah skoka s palico razdelila prvo mesto s 4,60 metra. S tem se je zanesljivo uvrstila v finale, ki bo v sredo, 17. septembra, ob 13.10 po slovenskem času. V prvih poskusih je preskočila vse višine. Ob 12.25 bo na 400 m ovire v prvem krogu tekel še slovenski rekorder Matic Ian Guček, bronast na letošnjem EP za mlajše člane.

    image_alt
    Maraton odločen v fotofinišu, veselje Tanzanije

    »Danes sem zelo dobro opravila kvalifikacije, bila sem suverena, dobro sem se počutila. Skoki so bili suvereni in sem vesela, da sem znova prišla v finale. Malo lahko še izboljšam tehniko za finale. Nevsakdanje pa je bilo, da smo morale vstati že ob štirih zjutraj, ker je bila tekma tako zgodaj,« je pojasnila Šutej.

    Na vprašanje, kdo bi se lahko poleg nje potegoval za medalje, pa je odvrnila: »Vse, prav vse, ki bodo nastopile v finalu, se bodo lahko potegovale za medalje, Pozna se, da smo nastopile tako zgodaj zjutraj, običajno so tekme sredi popoldneva ali zvečer. Marsikatera zato ni bila prepričana v svoje skoke in so imele težave. Vzdušje pred veliko gledalci pa je bilo zelo dobro, tudi v predvajani glasbi sem uživala.«

    Letos je Tina Šutej že postala evropska in svetovna podprvakinja v dvorani. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Letos je Tina Šutej že postala evropska in svetovna podprvakinja v dvorani. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

    Bila je prva v kvalifikacijah skupaj s še petimi tekmovalkami, tudi s Sandi Morris, dvakratno svetovno dvoransko prvakinjo iz ZDA, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na OI, ter Švicarko Angelico Moser, evropsko prvakinjo na prostem in v dvorani. Tako kot ta trojica izvrstnih tekmovalk so bile na prvem mestu še Juliana De Menis Campos iz Brazilije, Imogen Ayris iz Nove Zelandije in Amanda Moll iz ZDA.

    V finalu bo nastopilo kar 14 tekmovalk, ki so preskočile 4,60 m. Sedmo mesto je zaradi ene poprave razdelila tudi zmagovalka diamantne lige Katie Moon. Aktualna olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo sedaj skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato medaljo na SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

    Triintridesetletna Šutej je na prejšnjem SP v Budimpešti zasedla četrto mesto, tudi leto dni prej v Eugenu v ZDA je na tem mestu za las zgrešila zmagovalni oder. Zbirko medalj z velikih tekem je marca letos povečala na šest, ko je bila tako na dvoranskem EP v Apeldoornu kot na SP v dvorani v kitajskem Nanjingu druga.

    Tina Šutej skok s palico svetovno prvenstvo v atletiki

