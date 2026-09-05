Velik uspeh Tine Šutej v Bruslju

Slovenska skakalka s palico Tina Šutej je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu diamantne lige v Bruslju je zasedla tretje mesto, preskočila je 470 centimetrov. Na višini 480 centimetrov, ki jo je letos že preskočila, je letvico trikrat podrla.

Tako je boj za zmago prepustila Američanki Hani Moll in evropski prvakinji, Švicarki Angelici Moser. V konkurenci sedmih tekmovalk je bila slovenska rekorderka med petimi, ki so preskočile štiri metre in 70 centimetrov.

A to ji je uspelo v prvem poskusu, kar je bilo odločilno za visoko uvrstitev, saj sta Američanki, olimpijska prvakinja Katie Moon ter Emily Growe, potrebovali več poskusov. Slovenka je pred tem sicer v prvem poskusu preskočila 440 centimetrov, na 455 pa je bila enkrat neuspešna.