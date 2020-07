Tina Šutej dosegla izid sezone na svetu in nov slovenski rekord

Tina Šutej (Kladivar) je drugi dan atletskega pokala Slovenije (APS) v Ljubljani v skoku s palico dosegla najboljši izid sezone na svetu in nov državni rekord, preskočila je 4,75 m. Evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh (Ptuj) je v metu diska zmagal s 65,27 m, Neja Filipič (Mass) pa v skoku v daljino (6,4 m).



Šutejeva je na prostem največ, 4,73 m, skočila 15. septembra lani v Velenju, centimeter več (4,74 m) pa za dvoranski in absolutni rekord pa 23. februarja letos v Clermont Ferrandu. Vse višine je tokrat zmogla v prvih poskusih, razen 4,80 m, ko je letvico trikrat podrla. Doslej je bila prva po izidih sezone Švedinja Michaela Meijer, ki je 4,72 m skočila 27. junija.



Dvojne posamične zmage na APS so zabeležili člani Massa Neja Filipič (daljina, troskok), Maja Mihalinec (100 in 200 m), Klara Lukan (3000 in 5000 m), Maruša Mišmaš Zrimšek (800 in 1500 m), Nick Kočevar (100 in 200 m), članica Velenja Agata Zupin (400 in 400 m ovire), Ptujčanka Veronika Domjan (disk, krogla), in zastopnik celjskega Kladivarja Jan Kokalj (1500 in 3000 m).