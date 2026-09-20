Tina Šutej in njen Kladivar do ekipne zmage

Slovenska atletinja Tina Šutej (Kladivar) je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju v skoku s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega DP po mednarodnih tablicah. Ekipno je naslova v obeh konkurencah osvojil domači Kladivar.

Šutejeva je znova začela, ko so vse ostale tekmovalke že končale z nastopom. Na 4,30, 4,50 in 4,60 metra je bila uspešna v prvi skokih, na 4,70 m pa je letvico trikrat podrla. Zaradi slabega vremena so to tekmo, predvideno v četrtek v središču knežjega mesta, prestavili na zadnji dan DP na štadion Kladivarja.

Jan Vukovič (Kladivar) je s časom 1:49,01 zmagal na 800 m pred Davidom Pugeljem (Kronos), ki je z 1:52,42 tekel osebni rekord. Na dva štadionska kroga je Petja Klojčnik (Slovan) z 2:08,32 slavila pred Mašo Weber (Kladivar, 2:09,17). Neja Mantelj (Krka) je bila prva na 200 m s 24,38 sekunde, Žiga Božič (Gorica) pa je bil z 21,07 najboljši med člani.

V moški konkurenci je Kladivar s 14.942 točkami zmagal pred ljubljanskim Žakom (14.597) in Krko iz Novega mesta (12.847). Članice Kladivarja so zbrale 15.603 točk, drugi je bil ljubljanski Slovan (14.727), tretji pa Žak (12.750).