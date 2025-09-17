  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Tina Šutej v Tokiu poletela do brona

    Na svetovnem prvenstvu v atletiki je slovenska tekmovalka v skoku s palico preskočila 480 cm in le dva manj od njenega osebnega rekorda.
    Naporna in tudi taktično zahtevna tekma je bila za Tino Šutej, ki je v Tokiu dosegla največji uspeh v karieri. FOTO: Pawel Kopczynski/AFP
    Galerija
    Naporna in tudi taktično zahtevna tekma je bila za Tino Šutej, ki je v Tokiu dosegla največji uspeh v karieri. FOTO: Pawel Kopczynski/AFP
    Š. R., STA
    17. 9. 2025 | 14:46
    17. 9. 2025 | 15:15
    A+A-

    Slovenska atletinja Tina Šutej je peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu v finalu skoka s palico osvojila bronasto medaljo. Po dveh zaporednih četrtih mestih je s 4,80 m in z najboljšim izidom sezone na prostem dosegla osmo slovensko medaljo na dosedanjih dvajsetih prvenstvih.

    Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.

    Zmagovalka diamantne lige Katie Moon je tretjič v nizu osvojila zlato s 4,90 m. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer je po SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023 tretjič slavila. S 4,85 je bila druga Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah.

    Četrta je bila s 4,75 m Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem EP in peta lani na olimpijskih igrah je edina ogrožala bron slovenske rekorderke. S 4,65 je bila peta Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

    V drugem poskusu preskočila 4,75 m

    Šutej svoj že 18. finale velikih tekmovanj začela kot četrta po vrsti. Pred njo so nastopile tri favoritinje. Morris, Moser in Moon. Vse štiri so bile prvič uspešne na začetni višini 4,45 m, kar je uspelo še četverici. Na 4,65 m je po uspešnih naslednjih poskusih nadaljevalo 13 tekmovalk, izpadla je le ena.

    Tudi drugo višini je prva četverica favoritinj preskočila prvič. Sledila jim je le še Švabikova, ki je zaokrožila peterico, ki je bila edina brez poprave na prvem mestu. Toda na 4,75 m je bilo še vedno devet tekmovalk. Morris in Moon sta bili prvič prek lestvice tudi na tretj višini finala, Moser pa ne, preden je nastopila Šutej, ki je lestvico prvič podrla, tako kot tudi vse ostale tekmovalke za njo.

    Šutej je bila tudi drugič neuspešna, tako kot tudi ostale, tretje so bil tako Šutej s Švabikovo in Moser. Slednja je tudi tretjič podrla, slovenska rekorderka pa ne in si je po suverenem skoku zaploskala in nato vesela zapustila doskočno blazino. Nato je bile prek letvice še Švabikova in bila tedaj tretja s Šutej.

    Na 4,80 m je tako o odličjih odločala četverica, Moon je bila že prvič prek letvice, ostale tri pa ne. Rojakinji je v drugem skoku sledila Morris in bila tedaj druga, na tretje mesto je z uspešnim drugim skokom prišla Šutej ter tam ostala, ko je bila neuspešna Švabikova. Slednje zadnji skok pustila za višino 4,85 m, Morris je bila na njej prva uspešna in je prevzela vodstvo.

    Američanka Katie Moon je še tretjič zapored postala svetovna prvakinja. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
    Američanka Katie Moon je še tretjič zapored postala svetovna prvakinja. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP

    Moon je letvico namreč podrla, Šutej pa le pritekla do korita in ni niti poskušala izvesti skoka. Švabikova je nato letvico podrla in Šutej je bila že na zmagovalnem odru, Moon je dva skoka pustila za naslednjo višino, Šutej pa je skoraj povsem ponovila prejšnji neuspešni poskus in končala tekmovanje.

    Šesta kolajna na velikih prvenstvih

    Šestintridesetletna Šutej je po treh zaporednih srebrnih medaljah na dvoranskih EP, srebru v Beogradu in bronu na lanskem EP na prostem v Rimu ter srebru leta 2022 v Beogradu na EP na prostem v Münchnu, marca letos prišla še do petega in šestega članskega odličja na velikih prvenstvih.

    Bila je bila srebrna tako na dvoranskih EP v nizozemskem Apeldornu kot tudi nato na SP v kitajskem Nanjingu, Štirikrat je tekmovala na olimpijskih igrah, trikrat prišla v finalu, najvišje je bila leta 2021 na petem mestu prav v Tokiu. V japonski prestolnici je nekdanja mladinska svetovna prvakinja do sedme članske medalje.....

    Šest let je v ožjem svetovnem vrhu. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi se je začel njen neprekinjen niz uvrstitev v finale velikih tekmovanj, ob obeh letošnjih marca in na SP v Tokiu še na SP na prostem 2022 in 2023, OI 2021 in 2024, EP na prostem 2022, dvoranskih SP 2022 in 2025 ter dvoranskih EP 2021, 2023 in 2025.

    Zadnje slovensko odličje na SP na prostem je osvojil Kristjan Čeh 21. avgusta 2023 v Budimpešti, ko je v finalu meta diska s 70,02 metra, daljavo je dosegel v zadnji seriji, osvojil srebrno medaljo. Naslov prvaka, ki ga je osvojil leto dni prej v Eugenu v ZDA, mu je v zadnjem metu tekme odvzel Šved Daniel Stahl z 71,46 m in rekordom prvenstev. Čeh bo konec tedna srebro branil v Tokiu, finale bo v nedeljo.

    Poleg Čeha je bil doslej med Slovenci na SP zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009. Kozmus je bil še srebrn v Osaki na Japonskem leta 2007 in bronast v Daeguju v Južni Koreji leta 2011. Prvo slovensko odličje je s tretjim mestom Gregor Cankar osvojil v skoku v daljino v španski Sevilli leta 1999, bronasta je bila še Marija Šestak v troskoku v japonski Osaki leta 2007.

    atletikasvetovno prvenstvo 2025JaponskaTina Šutej

