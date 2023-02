Tina Šutej prva favoritinja

Evropska atletika (EA) je sporočila seznam udeležencev dvoranskega evropskega prvenstva, ki bo med 2. in 5. marcem v Istanbulu v Turčiji. Med njimi je devet Slovenk in trije Slovenci na čelu s Tino Šutej, ki bo branila srebro z EP leta 2021 v poljskem Torunu.

Tina Šutej, lani bronasta na SP v dvorani in na EP prostem ter četrta na SP na prostem, je s 4,82 metra, kar je tudi njen državni rekord z začetka tega meseca, druga po izidih sezone na svetu. Razen ene tekme je imela v sezoni vedno skoke prek 4,70 m. Pred njo je le Američanka Katie Moon, olimpijska in svetovna prvakinja, s 4,83 m.

Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, je tako najboljša Evropejka letos. Četrta na svetu in druga na stari celini je s 4,75 m Finka Wilma Murto, evropska prvakinja lani v Nemčiji. Sledi ji mladinska svetovna prvakinja leta 2018, Čehinja Amalie Švabikova, s 4,72 m.

Na EP v Turčiji bodo slovenske barve zastopali še tri tekačice v teku na 800 m Anita Horvat, Jerneja Smonkar in Veronika Sadek, Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m, Joni Tomičić Prezelj na 60 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino in v troskoku Neja Filipič in Eva Pepelnak ter Jan Vukovič na 800 m, Robert Renner v skoku s palico in Jan Luxa v troskoku.