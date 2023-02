Tina Šutej spet izjemno visoko, Klara Lukan zrušila rekord

Najboljša slovenska atletinja Tina Šutej je na finalni tekmi letošnje dvoranske svetovne turneje v Birminghamu osvojila drugo mesto, preskočila je 4,71 metra. Zmagala je Kanadčanka Alysha Newman s 4,78 m. Klara Lukan je na 3000 m postavila slovenski rekord, Anita Horvat je bila četrta na 800 m.

Na 3000 m je zmagala svetovna prvakinja na 5000 m, Etiopijka Gudaf Tsegay, z rekordom mitinga (8:16,69), Lukan je bila osma z 8:44,80 in je izboljšala prejšnji rekord (8:47,49) Helene Javornik, ki ga je tekla 3. februarja 2002 v Stuttgartu.

Šutejeva ima v lasti drugi izid sezone

»Današnji nastop mi je dal še dodatno potrditev, da sem v dobri formi. Tek sem si zamislila kot igro, nisem si postavljala omejitev in se osredotočila na sproščen korak. Sicer sem bila skoraj ves čas sama in narekovala svoj ritem. Nič zato, ko bom dovolj močna, bom tudi lažje sledila najboljšim. Ta rekord mi daje lepe obete tudi za poletno sezono,« je po rekordu sporočila Lukanova.

Anita Horvat je bila četrta na 800 m z 2:00,62, zmagala je evropska prvakinja ter srebrna na zadnjih OI in SP Keely Hodgkinson z britanskim rekordom (1:57,18). Slednja je zmagala tudi v seštevku te dvoranske turneje s 30 točkami, Horvat je bila tretja z 18 točkami. Petja Klojčnik, četrta Slovenka v Birminghamu, je bila osma na 1000 m (2:40,43).

Klara Lukan je zrušila slovenski rekord. FOTO: Peter Kastelic

Šutejeva, ki ima v lasti drugi izid sezone na svetu (4,82 m), je na vseh mednarodnih tekmah to zimo preskočila najmanj 4,70 m, le na državnem prvenstvu v Celju je bila pod to mejo. Je najboljša Evropejka, kar je lep obet pred prvenstvom stare celine v Istanbulu v drugi polovici naslednjega tedna.

Na EP v Turčijo bo vzela s seboj oba kompleta palic

V seštevku letošnje dvoranske turneje je bila šesta s sedmimi točkami, 23 jih je za končno zmago dosegla Katie Moon iz ZDA. Olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja tokrat ni nastopila. Slovenska rekorderka je višini 4,41 in 4,51 m zmogla v prvih skokih, v drugem 4,61 m, v tretjem pa 4,71 m. Trikrat je bila na koncu neuspešna na 4,78 m.

Tretje mesto je osvojila Američanka Gabriela Leon s 4,61 m. Deset centimetrov manj sta zmogli Grkinja Aikaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja je bila peta, ter na sedmem mestu Finka Wilma Murto, evropska prvakinja.

Šutejeva je po mitingu povedala, da se še ni povsem spoprijateljila z novimi palicami, ki jih je dobila nedavno. »Niti ne vem, kako bi to opisala. Na EP v Turčijo bom vzela s seboj oba kompleta palic, starega in novega, v tulcu je namreč dovolj prostora. Na prizorišču EP se bova s trenerjem odločila, s katerimi bom nastopila. Današnji skoki so bili nepovezani, imam še precej rezerve. Zavedam se dejstva, da imam najboljši izid med Evropejkami v sezoni in temu primerni so tudi cilji za EP.«